Sommarjobba som personlig assistent till kvinna i Finspång
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Vi på Olivia söker nu en engagerad personlig assistent till vår kund för ett sommarvikariat under 4 veckor.
Vår kund bor vanligtvis i Norrköping, men under de här härliga sommarveckorna tillbringas tiden ute i husvagn i Finspång. Vi söker dig som kan arbeta dessa tider och dagar:
V. 27 Kl. 09.00-17.00 (tis,tors)
V.28 Kl. 09.000-17.00 (tis,tors)
V.29 Kl. 09.00-17.00 (mån-fre)
V.30 Kl. 09.00-17.00 (mån-fre)Företaget
Kunden är en kvinna i 70-årsåldern med ett stort intresse för matlagning och blommor. Kunden har en husvagn som hon tycker om att vistas i på somrarna. Hon kan själv beskriva hur hon vill ha det och som assistent blir du ett viktigt stöd i hennes dagliga rutiner och aktiviteter.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor och matlagning
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning
Vissa förflyttningar förekommer
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull, lugn samt tålmodig. Du är en empatisk person och har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Kunna arbeta i ett hem med hund
Körkort och tillgång till bil
Sysselsättningsgrad: 1 sommarvikariat
Tillträde: Omgående, intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Om rekryteringsprocessen:
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7814204-2031914". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
https://oliviaassistans.teamtailor.com
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
9943232