Sommarjobba som personlig assistent i Stockholm
2026-04-08
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor för att stötta upp till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Vi söker efter kollegor som vill jobba hos oss över sommaren och som fortsatt timvikarie till hösten! Eller kanske är det här bara början på en fortsatt resa inom just omsorgsyrket och du vill stanna längre hos oss?
Hos oss jobbar vi alla med människor, för människor - med målet att våra kunder ska få leva sitt liv fullt ut.
Vi letar just nu efter fler kollegor som vill arbeta som personlig assistent till vår kund i Stockholms området.
Om dig
För att trivas hos oss är du en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, ansvarstagande och flexibel samt en bra lagspelare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet i rollen kopplat till matchning hos kund.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av arbete inom omsorg eller personlig assistans
Hur ser en vanlig dag ut?
Rollen innebär att du arbetar nära kunden och anpassar ditt stöd efter individuella behov. Din arbetsplats är där kunden befinner sig exempelvis handling, läkarbesök, fika på stan. Du finns där för kunden när denne lever sitt liv utifrån sina förutsättningar.
Kunden har varierande arbetstider både på vardagar och helger, och passen kan omfatta dag, kväll samt natt.
Arbetsuppgifterna är bland annat:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter
Förflyttningar
Omfattning: Varierande sysselsättningsgrad
Antal tjänster: 10
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund/brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
