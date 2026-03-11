Sommarjobba som personlig assistent i Örnsköldsvik
2026-03-11
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kund i Örnsköldsvik.
Vad innebär den här tjänsten?
Vi söker dig som kan och vill arbeta som personlig assistent under främst sommaren 2026, men även under våren och hösten som vikarie.
Under sommaren kommer du ersätta kundens ordinarie assistenter som har semester och vara schemalagd.
Under våren och hösten finns möjlighet för dig att arbeta som behovsanställd vikarie när någon av kundens assistenter är sjuk, är hemma med sjuka barn eller annan frånvaro. Det innebär att du behöver vara flexibel och ibland kan arbeta på kort varsel.
Vi ser gärna att du kombinerar annan sysselsättning med ditt arbete hos oss. T ex om du studerar eller redan har en deltidstjänst.
Vi arbetar med FrösundaFramtid ett system där du kan lägga dig tillgänglig när du kan arbeta samt lägga dig otillgänglig när du inte kan arbeta, samt där du kan lägga in din profil, t ex om du kan arbeta kvällar, men inte dagtid eller aldrig måndagar.
Som timvikarie kommer du samarbeta med vår centrala bemanningsenhet, som har öppen från 05.30 - 21.00 för att lösa vakanser hos kunden. Möjlighet kan även finnas att arbeta hos fler kunder.
Arbetstiderna hos kunden är 8,00-20,00 eller 20.00 - 8.00, där du arbetar aktiv tid under natten vilket innebär att du under natten är vaken.
I ditt arbete kommer du arbeta ensam med kund och du byter av din kollega när du börjar eller slutar ditt pass. När du arbetar dagtid kommer du följa med kund på daglig verksamhet, bad och ridning. Då du arbetar själv är det viktigt att du kan samarbeta både med externa personer och arbeta ensam med kund.
Du kommer arbeta med sedvanligt vård- och omsorgsarbete, d v s hjälpa kunden med personlig hygien, på- och avklädning, hushållsarbete, förflyttningar m m. Du kommer stötta kunden med planering, genomförande av allt samt kommunikation. Du kommer skolas in av kunds ordinarie assistenter.
Arbetspassen utgår alltid från kundens hem. Han bor ensam i ett hus, men har nära kontakt med anhörig och god man.
Du behöver vara lugn, flexibel, noggrann, ansvarstagande och följa arbetsplatsens rutiner samt dokumentera. Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Du behöver vara flexibel, lösningsfokuserad och bra på att samarbeta.
Kunden vill ha en trevlig, positiv och trygg atmosfär i sitt hem och vi söker dig som på ett proffsigt sätt kan vara med och bidra till det.
Kunden rider och badar, som assistent är du med och stöttar kunden i aktiviteten. Du behöver därför vara bekväm med att bada i bassäng, ej allergisk mot klor eller hästar.
Du ska vid begäran lämna två referenser från tidigare arbetsgivare.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska. .
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
är rökfri.
arbetsplatsen ligger Örnsköldsvik, vi ser gärna att du bor i närheten eller kan ta dit till och från arbetet
Övrig information
Anställningsform: behovsanställning.
Omfattning: vid behov i assistansen.
Arbetstider: 8,00- 20,00 eller 20,00 - 8,00. I första hand kommer du arbeta dagpass.
Tillträde: Snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 20260412
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Anna Johansson, verksamhetschef 0101303255.
Ansöker gör du genom att klicka på annonsen, fylla i dina personuppgifter och bifogade filer.
Du får en bekräftelse, kort efter att du skickat in din ansökan om den har kommit fram.
Därefter görs ett urval utifrån kunds kriterier.
