Sommarjobba som personlig assistent i Bodens kommun!
Har du erfarenhet av omvårdnad eller har ett intresse av att arbeta med människor? Då kan detta vara jobbet för dig!
Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till.
Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.
Som personlig assistent ger du stöd och hjälp till en individ i vardagen. Arbetsuppgifterna kan variera och innefatta personlig omvårdnad, hushållssysslor, ledsagning vid aktiviteter samt annat praktiskt stöd som underlättar den enskildes liv.
Din insats gör en stor skillnad genom att bidra till ökad självständighet och trygghet.
Vi har flera olika uppdrag som söker sommarvikarier, vilket innebär att vi matchar rätt person till rätt uppdrag.
Vi söker dig som vill arbeta dag, natt eller dygn.
Detta är ett sommarjobb som är tänkt att börja mitten på juni och avslutas på slutet på augusti.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är ansvarstagande, empatisk och trygg i dig själv. Du har en god förmåga att kommunicera och skapa förtroendefulla relationer. Du är lyhörd för individens behov och har ett respektfullt och professionellt bemötande.
Som person är du flexibel och lösningsorienterad, med förmåga att anpassa dig till olika situationer och förutsättningar. Du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och känna ansvar för ditt uppdrag, samtidigt som du är en del av ett större sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste för oss är att du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en vilja att bidra till en meningsfull, trygg och värdefull vardag för den enskilde.
Det är meriterande om du har b-körkort.
Är du redo att göra skillnad i någons liv? Skicka in din ansökan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Vid frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta rekryterare Henna Vaalto på epost, Henna.vaalto@studentconsulting.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
961 61 BODEN
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com
9807476