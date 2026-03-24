Sommarjobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Torhamn.

Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskrona
2026-03-24


Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team i sommar och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Torhamn. (Körkort är ett krav)Vad innebär den här tjänsten?
Arbete hos en kund med autism där det är viktigt med struktur, tydlighet och ett lugnt bemötande.
Arbetsmetoder- TBA , lågaffektivt bemötande

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Stöd i vardagen, exempelvis hushållssysslor, rutiner och aktiviteter

Personlig omvårdnad

Hjälp att skapa och följa struktur i dagen

Följa med på ärenden och aktiviteter utanför hemmet

Kommunikation med hjälp av pecs bilder, handdator.

Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.

Är lugn, tålmodig och lyhörd

Kommunicerar tydligt och rakt med kommunikationshjälpmedel bilder+tal.

Respekterar behov av rutiner och förutsägbarhet

Gärna har erfarenhet av autism (men det är inget krav)

Är flexibel och lösningsorienterad.

Har god fysisk

Vi ser gärna att du:

har ett genuint intresse av att hjälpa andra.

kan förstå och göra dig förstådd på svenska.

kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg. Tjänsten förutsätter även att du kan arbeta natt.

Har B körkort och bil

Övrig information
Anställningsform: Tim vikarie nu samt sommarvikariat juni- augusti med möjlighet till förlängning
Omfattning: Juni-augusti ca 90 %
Arbetstider: 09.00-20.00, 20.00-09.00, 10.00-16.00
Tillträde: omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Anette Jönsson Verksamhetschef
010 130 31 54
anette.jonsson@frosunda.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7449404-1909173".

Arbetsgivare
Frösunda Personlig Assistans AB (org.nr 556386-7398)
Högabergsgatan 3 (visa karta)
371 34  KARLSKRONA

Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans

Jobbnummer
9815353

