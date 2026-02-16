Sommarjobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Askersund
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Askersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Askersund
2026-02-16
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Askersund
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team i sommar och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Askersund.Vad innebär den här tjänsten?
Hos den här kunden får du vara en stödjande och hjälpande hand. Du motiverar och följer kunden i dennes vardag samt är med på dagligverksamhet och stöttar hemma i lägenheten.
Kunden är en person som tycker om musik och djur, hon har inget verbalt språk utan kommunicerar med teckenstöd och bilder, erfarenhet av detta är meriterande. Kunden behöver hjälp med allt i vardagen så som tvätt, städ och matlagning samt hygienmoment.
Kunden har autism och är beroende av rutiner och tydlighet i vardagen, i det här arbetet kan du ställas inför ovanasituationer och det är viktigt att du som assistent är trygg i dig själv. Personalgruppen arbetar utifrån ett lågeffektivt bemötande där de dagliga rutinerna är av stor vikt.
Vi tror att du som söker har ett stort tålamod och en god förmåga att läsa av andra personer och ligga steget före. Vi kommer lägga extra vikt vid din kommunikativa kompetens och förståelse för andra människor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta dygnspass med jour i kundens hem.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
har erfarenhet av tecken- och/eller bild-stöd
har erfarenhet av lågaffektivt arbete.
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat samt timmar vid behov
Omfattning: ca 50-80%
Arbetstider: 15.00-15.00
Tillträde: enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-03-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Lisa Vålberg, verksamhetscheflisa.valberg@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7235467-1844329". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Orvar Bergmarks Plats 2e (visa karta
)
702 23 ÖREBRO Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9745394