Sommarjobba som personlig assistent hos ung kvinna med ALS

Sommarjobb som personlig assistent hos ung kvinna med ALS i Jönköping
Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen gör skillnad - varje dag? Vi söker nu tre till fyra personliga assistenter som kan arbeta under hela sommaren hos vår uppdragsgivare, en ung kvinna med ALS bosatt i Jönköping. Arbetet består främst av dag- och kvällspass, men även vakennätter ingår.
Uppdragsgivaren bor i en villa tillsammans med sin man och lever ett liv som präglas av närhet, lugn och ett fokus på att ta vara på vardagens små guldkorn. Hon har haft ett aktivt liv fyllt av resor och äventyr, och även om kroppen idag sätter begränsningar finns viljan, glädjen och styrkan kvar. Som personlig assistent blir du en viktig del av att hon kan fortsätta leva på sitt sätt och behålla sin frihet i vardagen.
Arbetet innebär att du finns nära henne genom dagen och stöttar med personlig omvårdnad, medicinering och praktiska sysslor i hemmet. Eftersom hon själv styr sin assistans behöver du vara följsam, trygg och inkännande, med en god förmåga att läsa av situationer och förstå när du ska kliva fram och när du ska ge utrymme. Du blir hennes förlängda armar och ben, men också en medmänniska som bidrar till lugn, värme och en god stämning i hemmet.
Vi söker dig som är stabil, omtänksam och har ett lugnt sätt gentemot människor. Du behöver ha lätt för att skapa trygghet, vara flexibel och kunna anpassa dig efter ett annat tempo än ditt eget. Då uppdragsgivaren är en ung kvinna ser vi gärna kvinnliga sökande. I hemmet finns en hund, vilket innebär att du måste kunna arbeta i en miljö med pälsdjur. Erfarenhet av omvårdnad eller kunskap om PEG, ventilator och hostmaskin är meriterande men inget krav - personkemin och din förmåga att möta henne är det allra viktigaste.
Inför sommaren får du en introduktion och bredvidgång tillsammans med en erfaren kollega så att du känner dig trygg i rollen. Vi erbjuder en stabil sommaranställning, ett meningsfullt arbete och möjlighet att fortsätta arbeta som timvikarie efter sommaren om du skulle vilja.
Känner du att detta kan vara något för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontaktaJosefina Stein josefina.stein@kooperativetolja.se
För tjänsten krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta några dagar att få hem, så beställ gärna i god tid: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För
Kooperativet olja Kontakt
Josefina Stein josefina.stein@kooperativetolja.se
