Sommarjobba som personlig assistent hos en glad kvinna!
Assistera Skandinavien AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-29
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, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistera Skandinavien AB i Umeå
, Nordmaling
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Vi är ett familjärt assistansbolag med hjärtat på rätt ställe. I snart 30 år har vi arbetat med personlig assistans där vi alltid sätter individen i centrum - både brukare och personal. Genom nära dialog, lyhördhet och genuint engagemang strävar vi efter att skapa trygghet, kvalitet och värme i vardagen. Hos oss får du vara en del av ett team där din insats gör verklig skillnad.
Om mig
Jag är en glad och trevlig kvinna med ett gott hjärta. Jag bor med min man på Umedalen i vårt hus sen 1996.
Mina intressen som jag gärna ser att du delar med mig är bland annat:
• Korsord
• Sola ute
• Äta/fika ute
• Bada/basta
• Träna
• Lyssna på ljudböcker
• Köpa och plantera blommor
• Bio, shopping m.m.
Vem är du?
Du är en positiv person som är mogen och lyhörd. Du tar ansvar för att dagliga rutiner blir utförda noggrant och strukturerat. När problem uppstår hanterar du dem lugnt och lösningsorienterat, med "is i magen". Du är empatisk, förstår andras behov, ser möjligheter i arbetet och bidrar aktivt med förbättringar och lösningar i vardagen. Du har flytande svenska i tal och skrift för att vi ska kunna kommunicera tryggt och tydligt. Du är hundvän och har inga allergier mot hundpäls, eftersom hundar ofta kommer och hälsar på.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom vård/omsorg
Körkort (för att kunna köra min bil vid aktiviteter)
Övrig information
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Du måste kunna styrka din identitet och ha rätt att arbeta i Sverige.
Bakgrundskontroller kan förekomma i våra rekryteringar och polisutdrag begärs alltid ut vid anställningar hos minderåriga.
Välkommen att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7229614-2075324". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838), https://assisteraskandinavienab.teamtailor.com
Måttgränd 74 (visa karta
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906 24 UMEÅ Arbetsplats
Assistera Skandinavien AB Jobbnummer
9983254