Sommarjobba som personlig assistent hos en 19-årig kille i Stånga, Gotland
Vill du ha ett roligt och givande arbete i sommar där du verkligen gör skillnad? Vi på Humana söker nu minst två personliga assistenter till en 19-årig kille i Stånga på Gotland som vill arbeta som sommarvikarier sommaren 2026. Hos oss får du möjlighet att bidra till en meningsfull vardag och arbeta utifrån vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
I rollen som personlig assistent arbetar du nära kunden och ger stöd i vardagen utifrån individuella behov. Personlig assistans är en insats enligt LSS, där varje kund är unik och arbetsuppgifterna varierar.
Arbetet kan bland annat innefatta hjälp vid förflyttningar, personlig omvårdnad, träning, kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet och bidrar till att vardagen fungerar tryggt och smidigt.
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får alla nya assistenter en anpassad introduktion, både till yrkesrollen och till kunden du ska arbeta hos.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en 19-årig kille bosatt i Stånga på Gotland
Har goda kunskaper i svenska, då kommunikation är en viktig del av arbetet
Har god fysik, då arbetet innefattar förflyttningar och vissa tunga lyft
Har B-körkort (automatväxlad bil räcker)
Har möjlighet att ta dig till kund med bil då kollektivtrafik saknas
Tål pälsdjur
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av arbete som personlig assistent
Är en lugn, trygg och flexibel person
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Tjänsten avser sommarvikariat med en tjänstgöringsgrad på cirka 80-100 %, beroende på schema och överenskommelse.
Anställningsperiod: 1 juni 2026 - 31 augusti 2026 Arbetstiderna varierar och kan omfatta dag och kväll, vardagar och helger.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Det kan finnas möjlighet att börja tidigare och arbeta som timvikarie innan sommarvikariatet börjar.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Ellionor Koll | Ellionor.koll@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7446847-1908515". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39
)
112 51 STOCKHOLM
