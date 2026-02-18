Sommarjobba som parkarbetare på Krokomsbostäder
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Fastighetsskötarjobb / Östersund Visa alla fastighetsskötarjobb i Östersund
2026-02-18
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Strömsund
eller i hela Sverige
Trivs du att jobba praktiskt och utomhus? Vi söker nu parkarbetare för arbete under sommaren med startdatum i juni till och med augusti. Som Parkarbetare kommer du arbeta på uppdrag hos Krokomsbostäder med stationering i Krokom, Ås, Nälden, Änge, eller Föllinge.
Din roll hos oss
Arbetet innebär att du har ett helhetsansvar för grönytor och planteringar och det kan förekomma att du får samordna arbetet tillsammans med feriepraktikanter.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Gräsklippning med åkgräsklippare.
Kantskärning.
Rensning av rabatter, planteringar och buskar.
Annat underhåll för att hålla gemensamhetsytorna i gott skick.Publiceringsdatum2026-02-18Bakgrund
Du som söker har lägst gymnasiekompetens.
Körkort B är ett krav.
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Meriterande är om du har erfarenhet sedan tidigare av liknande arbetssysslor, exempelvis att framföra olika typer av gräsklippare/maskiner för yttre skötsel.
Som person ska du som söker vara självgående, kunna ta egna initiativ och känna att du bidrar till en bättre utemiljö. Du är noggrann och strukturerad samt har lätt att bemöta och arbeta med människor.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos Krokomsbostäder. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Övrig information
Omfattning: Heltid, måndag till fredag (07:00 -16:00)Anställningsform: VisstidLön: Enligt kollektivavtal.Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Nyfiken på att veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se
eller Gustaf Wrangbäck på gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Krokomsbostäder AB Kontakt
Gustaf Wrangbäck gustaf.wrangback@onepartnergroup.se Jobbnummer
9749309