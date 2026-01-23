Sommarjobba som operativ inköpare på Martin & Servera
2026-01-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Linköping
, Nyköping
, Örebro
, Västerås
Söker du ett ansvarsfullt och utvecklande jobb i sommar? Vi söker nu semestervikarier till Operativt Inköp på Martin & Servera i Norrköping.
Inom Martin & Servera Logistik AB finns operativt inköp som hanterar ett sortiment med drygt 45 000 artiklar och varje år köper in varor för ca 10 miljarder kronor till våra fyra lager i Umeå, Enköping, Norrköping och Halmstad. Operativt inköps uppdrag är att optimera tillgängligheten av varor för att tillgodose våra kunders behov och krav, samt möjliggöra en effektiv lagerhantering genom ett optimerat flöde in till och mellan våra lager. Avdelningen består av ca 50 medarbetare i Halmstad och Norrköping.
Om rollen
Som operativ inköpare ansvarar du för att vi håller rätt nivå på servicegraden till våra kunder för ett visst tilldelat sortiment. Du kommer att ingå i gruppen Färskvaror och dina främsta uppgifter består i att dagligen köpa in artiklar till Martin & Serveras lager, från de leverantörer du ansvarar för. Analyser och uppföljning av nyckeltalen som t.ex. servicegrad, inkurans och omsättningshastighet är också ett viktigt inslag i det återkommande arbetet. Lika självklart följer du upp och vidtar åtgärder så att leveranserna från leverantör sker i rätt tid och på rätt sätt.
I det dagliga arbetet kommer du att ha ett tätt samarbete med både interna och externa kontakter. Interna kontakter är förutom inom den egna organisationen framförallt med sälj, kategori & inköp, kundtjänst och våra varumottagningar. De externa kontakterna är i huvudsak med våra leverantörer.
Du rapporterar till Gruppchef operativt inköp färskvaror och tjänsten är placerad i Norrköping.
Vad söker vi hos dig?
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande med stark egen drivkraft samt har en analytisk förmåga. Arbetsuppgifterna ställer krav på affärsmässighet och kreativitet och du drivs därför av utmaningar och av att överträffa uppsatta mål. Du är van vid att arbeta självständigt och är en god kommunikatör i både tal och skrift, på svenska såväl som engelska, som med lyhördhet och social förmåga kan skapa och bibehålla goda relationer med såväl externa som interna kontakter.
För att lyckas tror vi att du har:
• Pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi eller kompentens och erfarenhet som bedöms likvärdig
• Goda kunskaper i Officeprogrammen och då framför allt Excel
• Erfarenhet av operativa affärs- och prognossystem ses som meriterande
• Produktkännedom och erfarenhet av att jobba i AWR är meriterande
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Norrköping. Arbetsplatsen består av lager och kontor och totalt arbetar här ca 650 personer. Att hela tiden sträva efter att bli bättre är högt prioriterat hos oss - det gör vi genom att utmana varandra, visa mod och omtanke och varje dag måna om att ha kul på jobbet! För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Urvalsprocessen
Vi använder oss av arbetspsykologiska test i alla våra rekryteringar för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så opartiskt och rättvist sätt som möjligt. Läs gärna mer om varför vi använder tester i vår rekryteringsprocess här. Vi gör också bakgrundskontroll.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22, vi tillämpar löpande urval.
Anställningsform: Semestervikariat - från början av juni till mitten av augusti 2026. Utbildning kommer att ske i samband med vår introduktion.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: I början av juni, enligt överenskommelse
Bolag: Martin & Servera Logistik AB
Adress: Ströbogatan 28, Åby
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta gruppchef Peter Röstlund - peter.rostlund@martinservera.se
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta Rekryteringsansvarig Josefine Andersson - josefine.andersson@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Ersättning
- Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
http://www.martinservera.se/
9700473