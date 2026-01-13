Sommarjobba som Miljöarbetare hos Vafabmiljö (Fagersta/Norberg/Skinnskatteb
Sommarjobba som Miljöarbetare hos Vafabmiljö (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg)
Har du ett intresse för miljö och hållbarhet? Älskar du att träffa människor och vill du göra det lätt för våra kunder att sortera rätt?
Enheten Återbruk ansvarar för regionens 18 återbruk, som dagligen besöks av människor som vill bli av med sitt avfall. Nu söker vi dig som vill sommarjobba som Miljöarbetare och hjälpa besökarna på plats på återbruken i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg!
I rollen är dina huvudsakliga uppgifter att hålla återbruket i gott skick, ge god service till våra kunder och ständigt utveckla vårt gemensamma sätt att arbeta.
Bli en av oss och jobba i en organisation som räddar världen lite varje dag!
Om rollen
Som miljöarbetare är du ansiktet utåt för organisationen, då du dagligen möter våra kunder som besöker återbruken. Din främsta uppgift är att vara synlig och ge dem service genom rådgivning och hjälp att sortera rätt.
Du tar även emot farligt avfall och fyller i underlag för fakturering och inrapportering. Det ingår även lastmaskinskörning för att flytta material, containrar och annat gods på anläggningen.
En del av ditt arbete är att jobba för att rutiner och arbetssätt är enhetliga på alla våra återbruk. Därför är kontakten och samarbetet med dina kollegor på hela enheten central.
Vem är du?
Du som söker har ett intresse för att jobba med miljö- och avfallsfrågor. Du är ansvarstagande och organiserad då du till stor del planerar ditt arbetet på återbruket självständigt. Din initiativförmåga är hög, du eftersträvar hög kvalitét på återbruken och ser potentiella förbättringar.
Mötet med människor motiverar dig och att vara serviceinriktad faller sig naturligt för dig. Du har förmågan att på ett tryggt och anpassat sätt möta kunderna, både för att lösa direkta ärenden och sprida kunskap.
För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och med glädje ta till dig nya arbetssätt och rutiner. Gott samarbete med dina kollegor är av stor vikt.
Det är viktigt att du kan relatera till våra värdeord Trovärdig, Omtanke och Nytänkande och att du kan arbeta utifrån dessa. Lika viktigt är det att du delar vår vilja att bidra till ett hållbart samhälle.
Vi ser att du har:
Avslutad gymnasial utbildning.
Kunskaper i Officepaketet.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Aktuell erfarenhet av kundbemötande, exempelvis inom kundservice, butik, försäljning eller rådgivning. Alternativt annan erfarenhet av kundbemötande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Ett miljöintresse och vilja att bidra till ett hållbart samhälle.
B-körkort för manuellt växlad bil.
Det är meriterande om du även har:
Hjullastarutbildning (C2-kort) och truckkort A2 och B1.
En eftergymnasial utbildning inom ett område med relevans för tjänsten.
Erfarenhet av att arbeta på ett återbruk eller annat miljö- eller hållbarhetsrelaterat yrke.
Erfarenhet av att hantera farligt avfall.
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här: https://vafabmiljo.cruitive.com/
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger.
Annat bra att veta:
Tjänsten är ett sommarvikariat mellan perioden 1 juni - 31 augusti. Önskad start för upplärning i april eller maj.
Så här ansöker du:
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du välkommen att söka tjänsten redan idag. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vafabmiljö
Vafabmiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.
Nyfiken på att veta mer om Vafabmiljö?
https://vafabmiljo.cruitive.com/
Har du några frågor eller funderingar kopplat till tjänsten eller rekryteringen? Välkommen att höra av dig!
Elin Lindelöfelin.lindelof@vafabmiljo.se
0737454452
Ulf Sundin
Enhetschef Återbrukulf.sundin@vafabmiljo.se
021-390585
Lars Stillmark
Enhetschef Återbruklars.stillmark@vafabmiljo.se
021-399298 Ersättning
