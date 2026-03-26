Sommarjobba som Maskinförare | Lernia | Skellefteå
Läser du till maskinförare på gymnasiet och fyller 18 år innan sommaren? Vill du få värdefull arbetslivserfarenhet och jobba som maskinförare under sommaren? Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill omsätta dina kunskaper i praktiken och ta ett första steg in i branschen.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Tjänsten är ett sommarjobb och är särskilt riktad till dig som går gymnasiet och läser till maskinförare.
Som maskinförare hos vår kund kommer du att arbeta med att köra och hantera maskiner för att flytta och lasta material utifrån verksamhetens behov. Du ansvarar för daglig tillsyn av maskinen och arbetar alltid med fokus på din egen och andras säkerhet. Du samarbetar nära med arbetsledare och kollegor och bidrar till ett effektivt och säkert arbetsflöde. Enklare lager- och logistikuppgifter kan också förekomma som en del av arbetet.
Om dig
Den här tjänsten passar dig som är gymnasieelev, har fyllt 18 år innan sommaren och studerar till maskinförare.
Formell kompetens
Vi söker dig som:
Läser till maskinförare på gymnasiet
Har fyllt 18 år innan sommaren
Är noggrann och säkerhetsmedveten
Kan förstå och kommunicera på svenska
Har B-körkort eller planerar att ta det inom kort
Tidigare arbetslivserfarenhet är inget krav - viljan att lära och ta ansvar är viktigast.
Om dig
Detta uppdrag passar dig som är ansvarstagande, noggrann och säkerhetsmedveten.
Formell kompetens
Vi söker dig som läser till maskinförare på gymnasiet.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på bemanning.skelleftea@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
