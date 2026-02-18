Sommarjobba Som Maskinförare Hos Ssam I Växjö
2026-02-18
Vi söker för vår kunds räkning en hjullastarförare för uppdrag på återvinningscentralen i Häringetorp!
Vi söker dig som vill arbeta som maskinist hos SSAM i Häringetorp, Växjö!
Nu söker vi en Maskinist till avfallsanläggningen i Häringetorp. Du kommer att ansvara över återvinningen och materialet på avfallsanläggningen. Dina uppgifter blir framför allt att köra hjullastare och hantera godset på anläggningen, men även arbeta med att lasta och lossa gods. Du kommer arbeta med återvinning av allt från glas till papper och plast. Det är av stor vikt att du arbetar med ett högt säkerhets- och miljötänk då det kan förekomma farligt avfall i arbetet.
Arbetet kräver väldigt mycket ansvar och självständigt arbete, du bör ha god förmåga att hålla många bollar i luften och ha ett sinne för noggrannhet. Du kommer dagligen att arbeta med att köra hjullastare, meriterande med erfarenhet sedan tidigare.
DETTA SÖKER VI
Du är en person som trivs med att arbeta ute och trivs med att samarbeta med andra. Denna roll passar dig som besitter en hög arbetsmoral och en väldig noggrannhet. Du ska ha ett glatt kundbemötande och en bra inställning. Du ska vara ordentlig, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt. Du är van vid att ta egna initiativ och drivs av att ha många bollar i luften! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Krav på behörigheter för tjänsten:
Erfarenhet - Flera års erfarenhet av att köra hjullastare med både skopa och gafflar.
Hjullastarutbildning - Giltigt utbildningsintyg eller yrkesbevis för hjullastare.
Grävmaskinsvana - Erfarenhet av liknande arbete med grävmaskin och dess skopor.
B-körkort - Krävs för att kunna transportera sig till och från arbetsplatsen.
Har du de kvalifikationer och egenskaper vi söker ser vi fram emot att få din ansökan. Tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.
StudentConsulting är bemanningsspartner till SSAM, sköter denna rekryteringsprocess och uppdraget kommer att utföras som konsult anställd på StudentConsulting. Som en del av rekryteringsprocessen ber vi dig utföra testet ADEPT-15 som du får tillgång till i din profil när du registrerar din ansökan. Först när testet är genomfört är din ansökan fullständig. Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
