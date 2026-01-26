Sommarjobba som lagerarbetare på Martin & Servera
Kan du packa med omtanke?
Nu söker vi semestervikarier till vårt lager på Martin & Servera i Halmstad. Vi på Martin & Servera levererar mat och dryck till restauranger, kaféer och storkök över hela Sverige. Din huvuduppgift som lagermedarbetare är att plocka ihop och packa de varor som våra kunder beställer, på ett noggrant och snyggt sätt. Genom att packa med omtanke om våra kunder, respektera varorna och se varje beställning som lika viktig, är du med och gör varje dag lite godare. Du är en viktig del av en större verksamhet där vi tillsammans gör skillnad för alla som älskar mat och dryck.
Trygga villkor och bra arbetsmiljö.
Vi är ett stabilt företag med bra villkor och löner. Våra lager är moderna och utrustningen bra, vilket skapar en trygg arbetsmiljö.
Bra möjligheter att utvecklas.
Vill du kanske växa i din nuvarande roll, utveckla dina ledaregenskaper eller prova på nya uppgifter framöver? Hos oss finns stora möjligheter att växa utifrån vad du kan och vill.
Var med och gör skillnad.
Vi driver restaurangbranschen framåt och jobbar varje dag för att skapa en mer hållbar framtid. Och som medarbetare är du en viktig del av det. Här välkomnas nya idéer och infallsvinklar.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
• Du behöver ha fyllt 18 år.
• Du behöver kunna förstå enkla instruktioner på svenska och själv kunna göra dig förstådd.
• Det är bra om du gillar att hålla dig i form eftersom det är ett jobb som inkluderar tunga lyft och att du hela tiden är i rörelse.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Vana av att framföra truck/Har truckkörkort
Din arbetsplats
På lagret i Halmstad är vi cirka 500 medarbetare. Här blir du en del av ett flitigt gäng med humor, värme och god stämning. Vi hjälper varandra och ser till att humöret är på topp även när saker inte går precis som man tänkt sig. Du får ta del av uppskattade personalförmåner som exempelvis ett generöst friskvårdsbidrag och frukost/lunchsubvention.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringen och våra tester här.
Sista dag att ansöka är 2025-02-12
Tillträde: Introduktion sker enligt överenskommelse
Anställningsform: Semestervikariat under perioden juni-augusti, med chans till arbete efter sommaren.
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: Dagtid ca 08.00-16:30 eller kvällstid (ca) 15.00-23.00
Antal lediga befattningar: ca 8
Adress: Martin & Servera Logistik AB, Fraktgatan 2, Halmstad
För frågor kontakta: josefine.andersson@martinservera.se
(vi tar inte emot ansökningar via brev/mejl).
Facklig företrädare: Jessica Eliasson, jessica.eliasson@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss.
Fast timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Martin & Servera AB (org.nr 556233-2451)
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Jobbnummer
9704851