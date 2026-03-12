Sommarjobba som kundtjänstmedarbetare i Piteå
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Piteå Visa alla kundservicejobb i Piteå
2026-03-12
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med service som verkligen gör skillnad? Vi söker nu kundtjänstmedarbetare till sommaren som vill bli en del av vårt engagerade team.
Som kundtjänstmedarbetare stöttar och hjälper du kunder via telefon, mejl och chatt. Arbetet är varierande och ingen dag är den andra lik. Du kommer att möta olika typer av ärenden, vilket kräver att du kan anpassa dig och tänka om utifrån varje kunds behov.
Du blir en del av ett tryggt team med kunniga och hjälpsamma kollegor som stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Tjänsten är på 75 % och arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg. Tjänsten är tänkta att starta med introduktion redan i april
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten har du en stark vilja att ge bästa möjliga service till varje kund. Du trivs i ett högt tempo och arbetar noggrant med hög kvalitet, även när arbetsbelastningen är hög.
Du har god datorvana och är van vid att arbeta i olika system. Vidare är du administrativt lagd, har lätt för att ta till dig ny information och arbetar strukturerat. Du ska känna dig trygg i att arbeta självständigt och du behöver ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du bör även vara prestigelös i ditt sätt att samarbeta med andra.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, är ett krav
Detta är ett sommarjobb så för att vara aktuell bör du kunna arbeta hela sommarperioden.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet - vi söker dig med rätt energi, vilja att lära och ett driv att göra ett bra jobb varje dag.
Detta är ett konsultuppdrag, du som blir anställd kommer vara anställd hos oss på StudentConsulting och arbeta ute hos kunden.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Bergstedt. Emilia.bergstedt@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Karl Grankvist Väg 1 C (visa karta
)
941 52 PITEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9794785