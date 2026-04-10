Sommarjobba som kundtjänst på SJ i Östersund!
Bor du i Östersund och söker ett sommarjobb inom service? Ta chansen att utvecklas inom kundservice på SJ!
Vill du ha ett utvecklande och meriterande sommarjobb där du får arbeta med kundservice i en dynamisk miljö? Då kan detta vara något för dig!
Varför jobba med oss i sommar?
På Concentrix värdesätter vi en arbetsmiljö där du trivs, utvecklas och känner dig som en del av teamet. Under sommaren blir du en del av ett energifyllt gäng i ett öppet kontorslandskap med nära kontakt till både kollegor och ledare.
Hos oss får du dessutom:
Betald introduktion och handledning
Kollektivavtal med Unionen
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare för SJ kommer dina främsta arbetsuppgifter vara att besvara inkommande samtal från kunder. Frågorna kan handla om betalningar, tågavgångar, bokningar, förseningar och återbetalningar.
Du arbetar i ett tidvis högt tempo där det är viktigt att kunna hantera flera ärenden samtidigt och alltid ge professionell och engagerad service.
Arbetet sker främst via telefon, vilket gör att du behöver trivas med att kommunicera med din röst som främsta verktyg. Det kan även finnas möjlighet att arbeta med chatt och mejl.
Introduktion
Du inleder din anställning med en betald introduktion och handledning där du får de kunskaper du behöver för att lyckas i rollen.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att hjälpa andra
Är motiverad att lära dig nya saker
Har godkända betyg i svenska 1/A och engelska 5/A
Har god datorvana
Godkänner bakgrundskontroll via Verifiera
START: 18 maj
PLACERINGSORT: Östersund
ANSTÄLLNINGSFORM: Sommarjobb (heltid under sommaren fram till 31 augusti)
ARBETSTIDER: Varierade tider, måndag-söndag mellan kl. 06.00-22.00
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Löpande urval - ansök redan idag!
Känns detta som rätt sommarjobb för dig? Skicka in din ansökan och ta första steget mot en utvecklande sommar hos oss!
Hoppa på tåget - nästa station är ditt sommarjobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Concentrix Sweden AB
(org.nr 556586-1001)
Webhelp Sweden AB Jobbnummer
9848514