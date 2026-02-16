Sommarjobba som kock inom äldreomsorgens kostverksamhet!
Jönköpings kommun / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-02-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du en passion för matlagning och vill göra skillnad i vardagen för våra äldre? Nu söker vi engagerade kockar som vill sommarjobba inom äldreomsorgens kostsverksamheter.
Här står god smak, kvalitét och matglädje i fokus. Kanske är det just dig vi söker? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt sommarjobb
Inom äldreomsorgen arbetar vi aktivt för att maten och måltidsupplevelsen ska vara en naturlig del av vardagen och ett av dagens stora glädjeämnen för våra äldre.
Som kock hos oss får du en viktig roll i att skapa god, näringsrik och vällagad mat från grunden. Arbetet innefattar även tillagning av specialkost och mat med anpassad konsistens. I arbetet ingår samtliga förekommande arbetsuppgifter i storkök, till exempel salladsberedning, disk, städ och egenkontroll samt servering. Arbetsuppgifterna varierar och arbetet görs efter ett rullande schema. På så sätt lär du dig alla de sysslor som förekommer i köket.
Äldreomsorgen har totalt 14 kök med ungefär 100 medarbetare som varje dag producerar cirka 3300 portioner, både till de egna restaurangerna och till enskilda hem.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som är utbildad kock, men vid behov finns även möjligheter för dig som är köksbiträde.
För att bli anställd som kock krävs att du:
- Har en avslutad gymnasial utbildning inom restaurang och livsmedel eller likvärdig vuxenutbildning som kock samt tidigare erfarenhet av arbete som kock
För att bli anställd som utbildat köksbiträde krävs att du:
- Har en pågående eller slutförd gymnasial utbildning inom restaurang och livsmedel eller likvärdig vuxenutbildning
Saknar du utbildning men har intresse för mat och tillagning kan du arbeta som outbildat köksbiträde.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av matlagning i storkök. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift då du ska kunna kommunicera med medborgare och kollegor samt kunna skriva och läsa anteckningar i det dagliga arbetet. Det krävs även att du har fyllt 18 år för att kunna arbeta hos oss.
Som person är du ansvarstagande och förstår vikten av hög kvalité och en god servicenivå. Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i högt tempo. Givetvis har du ett stort intresse för matlagning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten!
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med avtalsenlig lön och introduktion i arbetet. Du kommer att arbeta med kompetenta och erfarna kollegor och få möjlighet till värdefullt erfarenhetsutbyte och utveckling.
Har du sommarjobbat hos oss på Socialförvaltningen i Jönköpings kommun tidigare år? Då kan det bli aktuellt med en återvändarbonus till dig i slutet av sommaren.
Bra att veta
Rekryteringen avser semestervikariat som kock eller köksbiträde till flera av våra kök inom Jönköpings kommuns äldreomsorg. Arbetstiden är förlagd till dagtid, både på vardagar och vid de helgpass som ingår ungefär varannan helg. Tjänstgöringsgraden är heltid eller enligt överenskommelse.
Vår semesterperiod sträcker sig mellan vecka 25 och 34, men det största behovet av semestervikarier finns mellan vecka 29 och 33. Vi ser gärna att du som söker kan arbeta sammanhängande under dessa veckor.
Buss- och tågförbindelserna är begränsade till några av våra äldreboenden som ligger i kommunens ytterområden. Det är därför en fördel om du har B-körkort och tillgång till bil eller annan skjuts om du inte bor i närområdet. Publiceringsdatum2026-02-16Så ansöker du
I din ansökan vill vi att du anger/bifogar följande:
- Vilka veckor du kan arbeta i sommar
- Vilket eller vilka geografiska områden du är mest intresserad av att arbeta inom. Tänk på att du ska kunna ta dig till och från arbetsplatserna inom de områden du väljer.
- Tjänstgöringsintyg och studieintyg, eller utdrag av genomförda kurser i din pågående utbildning
Låter det här som ett sommarjobb för dig? Vänta då inte med att skicka in din ansökan! Vi träffar kandidater löpande under hela annonseringstiden.
Vill du veta mer?
Christina Bergholm, kostchef
Telefonnummer: 036-10 79 51
E-postadress: christina.bergholm@jonkoping.se
Ismeta Sedic, kostchef
Telefonnummer: 036-10 28 32
E-postadress: ismeta.sedic@jonkoping.se
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Välkommen att söka sommarjobb som kock eller köksbiträde!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/111". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Christina Bergholm 036-102545 Jobbnummer
9743315