Sommarjobba som innesäljare hos Nyhléns Hugosons!
Adecco Sweden AB / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2026-03-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Trivs du i sociala sammanhang? Tycker du om ordning och reda? Vi söker en innesäljare/orderadministratör för ett sommarvikariat hos Nyhléns Hugosons!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som innesäljare/orderadministratör hos Nyhléns Hugosons arbetar du med försäljning av livsmedel mot små och stora livsmedelsbutiker. Du har daglig kontakt med inköpsansvariga för dina tilldelade butiker, du möter kundens frågor kring leveranser, presenterar kampanjvaror samt administrerar ordrar av livsmedelsprodukter.
Som innesäljare arbetar du tillsammans med kollegor inom marknad och försäljning däremot ansvarar du självständigt för den veckovisa kontakt med dina kunder. Arbetet utförs från Nyhléns Hugosons kontor i centrala Luleå. Du skapar goda relationer till dina kunder och kollegor samt strävar efter att leverera god service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
• Kundkontakt
• Orderadministration
• Försäljning
Tjänsten som innesäljare är ett sommarvikariat på 75%, du arbetar mån-fre kl 8-15, v.24-v.33
Om dig
Vi söker dig som trivs i kontakten med människor, du är kommunikativ och lyhörd. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver självständigt arbetet framåt. Du är serviceinriktad och lösningsorienterad samt skapar en struktur i ditt arbete. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom kundtjänst, försäljning eller administration. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Ida Sundqvist via ida.sundqvist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Ida Sundqvist Ida.Sundqvist@adecco.se Jobbnummer
9777316