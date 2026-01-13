Sommarjobba som hotell- och restaurangpersonal på Finnlines i Malmö!
Finnlines Ship Management AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2026-01-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finnlines Ship Management AB i Malmö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Sommarjobba som hotell- och restaurangpersonal på Finnlines i Malmö!
Är du serviceinriktad, trivs i en varierad arbetsmiljö och vill prova något helt nytt? Då kan ett jobb till sjöss vara något för dig!
Finnlines söker säsongspersonal till våra fartyg med avgångar från Malmö. Du arbetar ombord i ett engagerat team och får chansen att utvecklas inom både hotell- och restaurangverksamheten till sjöss.
För att få lov att erbjuda till sjöss krävs en del säkerhetsutbildningar, som vi erbjuder under våren. Har du redan Basic Safety, Crowd Management, Sjöfartsskydd och Friskintyg kan du börja jobba direkt!
Om rollen
Som en del av cateringavdelningen arbetar du inom både hotell- och restaurangverksamheten ombord. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Servering och kundbemötande i restaurang och café
Städning av allmänna utrymmen och hytter
Hantering och fördelning av varor
Samarbete med kollegor för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö
Kunna vara hemifrån längre perioder
Under dina arbetspass bor du i en egen hytt ombord. Ordinarie personal arbetar två veckor ombord och är därefter ledig två veckor. Vid vikariat kan det förekomma andra scheman.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team, har ett problemlösande sinne och en god förmåga att se var du behövs. Du är serviceminded, ansvarstagande och har en positiv inställning.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
3-årig gymnasieutbildning (meriterande om den är inriktad mot hotell, restaurang eller service)
Erfarenhet från städning, restaurang, hotell, butik, försäljning eller andra serviceyrken
Svenska och engelska är krav
Kunskaper i polska och/eller tyska är meriterande
Vi ser gärna att du bor i Malmö med omnejd
Varför Finnlines?
Att arbeta ombord på Finnlines innebär:
En dynamisk och varierad arbetsmiljö
Ett stödjande och professionellt team
Möjlighet att utvecklas inom sjöfartsbranschen
Att vara en del av en organisation där service och säkerhet är i fokus
Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att söka. Skicka in ditt CV och bli en del av vårt team på Finnlines! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finnlines Ship Management AB
(org.nr 556314-8369)
Lappögatan 3B (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Finnlines Ship Management Kontakt
Linnea Näslund linnea.naslund@finnlines.com Jobbnummer
9682204