Sommarjobba som fysioterapeut i skärgårdsnära miljö
Strömstads kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård / Sjukgymnastjobb / Strömstad Visa alla sjukgymnastjobb i Strömstad
2026-02-24
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Ta chansen att kombinera det bästa av två världar upplev Strömstad när det är som allra vackrast, och gör skillnad i det viktiga arbetet som fysioterapeut inom kommunal primärvård.
Som fysioterapeut i vår kommunala primärvård hjälper du människor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kommer att arbeta med patienter i deras hem, på särskilda boenden och på korttidsavdelningar som du kan varva med sol och salta bad!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Bedömning, träning och behandling
* Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
* Delegering och handledning till omvårdnadspersonal
* Arbetssätt med fokus på aktivitet, delaktighet och rehabilitering
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad fysioterapeut
* Har god datorvana
* Har B-körkort för manuellt växlad bil
Du är utåtriktad, social och har lätt för att skapa relationer. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt för att nå verksamhetens mål. Vi värdesätter din förmåga att arbeta både självständigt och i team, samt att hantera oförutsedda situationer genom att prioritera och strukturera om din dag. Din kommunikation och ditt bemötande anpassas efter olika människor, och du behärskar svenska i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder en unik möjlighet att arbeta i en fantastisk skärgårdsmiljö på västkusten, med stor flexibilitet i arbetet. Här får du chansen att kombinera ett meningsfullt arbete med en hög livskvalitet nära havet. Vi värnar om våra medarbetares välmående och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande, och sommarjobbet kan även kombineras med arbete under andra delar av året.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308252/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405), https://www.stromstad.se/inflyttarwebb/levhar.4.73389c931808e92041cbfe7.html Arbetsplats
Strömstads kommun, Kommunal Hälso- och Sjukvård Kontakt
Enhetschef
Annika Unger annika.unger@stromstad.se 0526-19654 Jobbnummer
9760097