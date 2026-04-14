Sommarjobba som Fastighetsskötare hos Brinova Fastigheter i Landskrona!
Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Företaget har kontor i orterna Malmö, Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Karlskrona och Växjö.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn, och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget valt att verka. Våra värdeord är engagerad, pålitlig och ansvarstagande, vilket speglas både internt och externt. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan.
Kort om tjänsten Tjänsten är en tidsbegränsad anställning från och med 2026-07-06 till och med 2026-08-14. Vi söker dig som kan arbeta heltid, arbetstiderna är kl. 07:00-16:00 på helgfria vardagar.
I din roll som fastighetsskötare är du ansvarig för den löpande renhållningen av allmänna utrymmen kring, och i, våra fastigheter. Du medverkar också till att skapa, och bibehålla goda relationer med våra hyresgäster. Du arbetar självständigt, men förväntas också samverka med dina kollegor för att säkerställa en trygg och trivsam miljö i, och kring våra fastigheter.
Mer om tjänsten Som Fastighetsskötare hos oss så kommer du bland annat att arbeta med:
Att hålla helt, rent och snyggt i, och utanför våra fastigheter
Avhjälpa enklare ärenden
Ta hand om miljörum samt in och utkörning av miljökärl
Bortforsling av grovsopor och underhåll av belysning
Kundvård och bidrag till trivsel på arbetsplatsen
Din profil Du har erfarenhet av tidigare arbete med ovan nämnda arbetsuppgifter eller dylikt.
Du utgår från företagets kontor i centrala Landskrona och arbetar i Landskrona samt intilliggande kommuner. Företaget ombesörjer driftfordon under arbetstid, därför är körkort ett krav för tjänsten.
Vi ombesörjer introduktion och handledning, därför är tidigare erfarenhet i fastighetsbranschen enbart meriterande och inte ett krav. Förutom ändamålsenlig timlön och semesterersättning, så kommer du att ha en olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar.
Samtliga medarbetare på Brinova, även tillfälligt- projekt- eller ferieanställda förväntas följa företagets arbetsmiljöarbete och övriga, i arbetet, tillämpliga policies.
Låter det intressant? Då är du är varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret. Vi tillämpar löpande urval, avvakta inte med din ansökan.
Vid ansökan bifogar du CV och personligt brev där du skriver kort om dig själv och dina tidigare erfarenheter som du knyter till tjänstens beskrivning.
Observera att vi dessvärre inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. Vid frågor kring tjänsten eller rekryteringen, vänligen kontakta HR, Matilda Buday på matilda.buday@brinova.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brinova Fastigheter AB (publ)
261 34 LANDSKRONA
Brinova Fastigheter AB Kontakt
Matilda Buday matilda.buday@brinova.se 0708590635
