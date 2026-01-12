Sommarjobba som enhetschef i social- och funktionsstödsförvaltningen
2026-01-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
I social- och funktionsstödsförvaltningen är vi ett 40-tal chefer som tillsammans med våra medarbetare arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där individens känsla av sammanhang, värdigt liv och välbefinnande stärks genom självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha ett roligt och givande sommarjobb där du får chansen att göra skillnad för andra.
Som enhetschef jobbar du nära medarbetare och brukare och har ansvar för att allt flyter på som det ska i verksamheterna. Det finns ordinarie chefer på plats under hela sommaren som stöd för dig. Du får möjligheten att utöva ditt ledarskap samtidigt som du skapar värdefulla erfarenheter inför ditt framtida yrkesliv. Vill du ha en utmanade och lärorik sommar så sök dig till oss!Kvalifikationer
För att arbeta som enhetschef ska du ha en påbörjad eller färdigställd utbildning på högskolenivå, gärna med inriktning mot det sociala området, organisation och ledarskap eller ekonomi.
Har du erfarenhet av arbete inom LSS eller SoL verksamheter är det bra.
Erfarenhet som ledare är det positivt, men vi tror att med nyfikenhet och vilja kommer man långt. De praktiska kunskaper du behöver kommer vi att ge dig genom en god introduktion.
För att lyckas i rollen som enhetschef behöver du vara flexibel och trygg i dig själv samtidigt som du är lyhörd för medarbetarnas kompetenser, möjligheter och behov. Det är viktigt att du kan ställa om utifrån olika verksamheters specifika krav och kan arbeta lösningsfokuserat i ett högre tempo när så krävs.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Annelie Virveus annelie.virveus@karlskrona.se 0455 - 30 35 43 Jobbnummer
9677465