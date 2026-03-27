Sommarjobba som ekonomiadministratör på Hägerstens församling!
2026-03-27
Vill du få praktisk erfarenhet av hela det ekonomiska flödet i en trygg och meningsfull miljö? Vi söker en ansvarstagande ekonomistudent för ett sommarvikariat under perioden 8 juli - 7 augusti.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Hos Hägerstens församling får du jobba i en komplex verksamhet med en budget på 100 miljoner och 37 000 medlemmar. Vi erbjuder en harmonisk arbetsmiljö med engagerade kollegor och spännande samtal i lunchrummet. Det är en perfekt merit för dig som vill visa framtida arbetsgivare att du kan hantera ett helhetsansvar inom ekonomi.
Som ekonomiadministratör hos oss får du en unik chans att arbeta "hands-on" med kvalificerade uppgifter. Du blir en del av det administrativa teamet i den vackra Uppenbarelsekyrkan och rapporterar direkt till kollegan som är Controller. Under din tid på uppdraget kommer du att ha ett självständigt ansvar för att den dagliga ekonomin rullar på smidigt.
För att lyckas i rollen tror vi att du är noggrann, strukturerad, självgående och kommunikativ.
Praktisk information:
Period: 8 juli - 7 augusti. Onboarding sker cirka två veckor innan vikariatet startar.
Omfattning: 80% (måndag-torsdag).
Arbetstider: 08.00-17.00 med generös flextid.
Plats: Uppenbarelsekyrkan, Hägersten.
Du erbjuds
Dina arbetsuppgifter
Arbeta med ekonomiuppgifter, säkerställa det dagliga ekonomiflödet och bidra till en smidig administration.
Hantering av kund- och leverantörsreskontra
Löpande bokföring
Bokslut och avstämningar
Upprätta och lämna skattedeklarationer
Momsredovisning
Administrera in- och utbetalningar
Hantering av arvoden och Swish-redovisning
Vi söker dig som
Studerar ekonomi på universitetet eller som har annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%
Tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi eller motsvarande tjänst
Har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av ekonomisystemet Aveny
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "XDGMLB". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
