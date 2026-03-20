Sommarjobba som chaufför på Falu Energi & Vatten
2026-03-20
Finns det något viktigare än att ta hand om vår framtid? I sommar har vi behov av flera serviceinriktade chaufförer med glatt humör som vill bidra till ett fungerande och hållbart samhälle! Som chaufför ansvarar du för att hämta avfall från villor, flerfamiljshus och företag i Falu kommun - ett viktigt uppdrag som gör skillnad varje dag. Låter det som ett sommarjobb för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Arbeta som chaufför
Att arbeta som chaufför innebär ett ansvarsfullt och självgående arbete där du dagligen ger Falu kommuns invånare bästa tänkbara service. Ditt huvudsakliga uppdrag är att enligt fastställt körschema hämta avfall hos villahushåll, flerfamiljshus och företag i Falu kommun. Med hjälp av en surfplatta rapporterar du vilka jobb som utförs samt eventuella avvikelser eller anmärkningar. I rollen ingår även underhåll av återvinningsfordonen, som till exempel in- och utvändig tvätt, mindre reparationer och dagliga kontroller av säkerhetsfunktioner.
Du ingår i gruppen Insamling tillsammans med 14 chaufförer, 4 servicetekniker, planerare och arbetsledare. Det är en härlig grupp med många erfarna kollegor där du kommer få ett bra stöd i din nya roll.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag till fredag och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi söker flera chaufförer, där vissa tjänster kan påbörjas omgående och andra senare under våren. Du arbetar under hela sommaren och därefter kan det finnas möjlighet till förlängning efter sommarperioden.
Emil om det bästa med att jobba som chaufför: Det bästa är friheten att själv eller tillsammans med en kollega lägga upp arbetsdagen så som vi känner är bäst. Det är också alla bra kollegor och trevliga falubor jag träffar när jag är på jobbet.Publiceringsdatum2026-03-20Profil
Vi söker dig som är noggrann, självgående, ansvarsfull och gillar att samarbeta med andra. Du har ett naturligt engagemang i att vilja göra ditt bästa och samtidigt vara med och bidra till att utveckla verksamheten. Vidare så har du en social förmåga och att kommunicera med många olika människor är något du trivs med. Om du är en positiv person som bidrar till god stämning i gruppen och ger ett trevligt bemötande mot våra kunder så är det här en tjänst för dig.
Du som söker har:
• Körkort med C-behörighet och giltigt yrkeskompetensbevis (YKB)
• God fysik då arbetet tidvis är fysiskt krävande
• God datorvana då återrapportering sker via surfplatta/dator och visst administrativt datorarbete förekommer.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av sopbil och/eller lastbilskörning
• Krankort
• Erfarenhet från serviceyrken med kundkontakter
I denna rekrytering kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper snarare än yrkeserfarenhet, dock så är C-körkort och giltigt YKB ett krav.
Det bästa med att jobba hos oss
Hos oss får du en arbetsplats som ger dig möjlighet att förena ett spännande jobb med livskvalité. Vi kännetecknas av att vara en öppen, lyhörd och innovativ arbetsgivare där varje medarbetare är viktig. Alla ska känna att de vill, vågar och kan fatta beslut i sin vardag. Alla medarbetare ska känna en stark gemenskap och erbjudas utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Vi är måna om våra medarbetare och erbjuder flera förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, flextid, arbetstidsförkortning, personalklubb och fri tillgång till gymnastikhall/gym.
Anställningsvillkor
• Vikariat (sommar)
• Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan
Registrera din ansökan via länken senast 2025-04-10. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco.
Som en del av urvalsprocessen kan automatiserade videointervjuer komma att användas.
Vid frågor
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta driftchef Daniel Stenvall på Falu Energi & Vatten via 023-77 49 15 alt. daniel.stenvall@fev.se
eller ansvarig rekryterare Ulrika Struve på Adecco via ulrika.struve@adecco.se
alt. 073-684 70 83.
Tillsammans skapar vi framtidens Falun
Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1085 miljoner kronor per år och har cirka 240 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.
Vi ser oss som en engagerad samhällsbyggare som med hållbarhet och kundens bästa i fokus utvecklar samhället. Det gör vi genom en kultur där vi vågar utmana och utvecklas, där vi alla känner ansvar och möter varje människa med öppenhet.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ulrika Struve ulrika.struve@adecco.se 073-684 70 83
