Sommarjobba som Chaufför hos Vafabmiljö i Fagersta
VafabMiljö Kommunalförbund / Fordonsförarjobb / Fagersta Visa alla fordonsförarjobb i Fagersta
2026-03-25
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VafabMiljö Kommunalförbund i Fagersta
, Sala
, Köping
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Trivs du bakom ratten på tunga fordon och vill ha ett jobb där service står i fokus? Blir du motiverad av tanken på att leverera god service till våra medborgare och samtidigt bidra till en hållbar framtid?
Vafabmiljö har från och med 2026 utökat den egna verksamheten, och driver nu renhållningen i hela region Väst i egen regi. Nu behöver vi stärka upp arbetslaget inför sommaren! Här får du chansen att visa framfötterna i en växande organisation som står inför en spännande framtid.
Du blir en del av en arbetsplats om präglas av gemenskap, lösningsfokus och öppenhet där vi hjälper varandra och har kul på jobbet. Du kommer att vara en del av avdelningen Transport och Logistik (enhet Insamling - Väst), med möjlighet att utgå från Fagersta eller Köping.
Välkommen till en organisation som räddar världen lite varje dag!
Om rollen
Som chaufför hos oss får du ett fysiskt, varierande och meningsfullt arbete där du kör både sidlastare och baklastare för att samla in avfall från hushåll och verksamheter.
Arbetstiderna är 06:00-15:00, måndag till fredag. Du börjar och slutar dagen på Fårbovägen 12 i Fagersta, tillsammans med dina kollegor.
I rollen arbetar du nära transportledning och arbetsledare, som stöttar din arbetsdag genom att planera körningarna på ett effektivt sätt. Dagens körning är förutbestämd och görs via Future/Mobile, som är vårt transportledningssystem.
Du ansvarar för dagens uppdrag och registrering av eventuella avvikelser. Under dina arbetsdagar är du organisationens förlängda arm ut i praktiken och representerar Vafabmiljö på ett förtroendeingivande sätt. Efter avslutad körning väger du in och tömmer materialslagen på våra avfallsanläggningar.
Hos oss är arbetsmiljön viktig och du ansvarar själv för den dagliga bilvården.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Framföra olika typer av transportfordon (sidlastare och baklastare) på ett tryggt och effektivt sätt, för att samla in avfall.
• Utföra dagliga körningar från Mobile samt återrapportera och lägga upp eventuella avvikelser i systemet.
• Ansvara för att materialslag vägs in och töms korrekt på vår avfallsanläggning efter varje daglig körning.
• Bidra till en trivsam arbetsmiljö, bland annat genom ansvar för daglig bilvård av våra fordon.
• Representera organisationen på ett förtroendeingivande sätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg chaufför med ett genuint servicefokus. Du tar ansvar för dina uppgifter och bidrar aktivt till en säker och trivsam arbetsmiljö. Med ett strukturerat och noggrant arbetssätt ser du värdet i att skapa en positiv upplevelse för både kunder och kollegor.
Du har förmågan att arbeta självgående och ta initiativ, samtidigt som du samarbetar smidigt med andra. Din flexibilitet och ditt engagemang är en tillgång som stärker teamet och bidrar till en god arbetsmiljö.
Som en del av vår grupp förväntas du leva och leda efter våra värdeord Trovärdiga, Omtänksamma och Nytänkande (TON) och att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle. I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga förmågor.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Avslutad gymnasieutbildning inom fordon och transport eller relevant yrkesutbildning. Alternativt relevant erfarenhet som yrkeschaufför.
• C-körkort.
• Giltigt YKB.
• God förmåga att hantera digitala arbetsverktyg, såsom mobilappar och e-post i mobilen.
• God förmåga att kommunicera i det svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• CE-körkort.
• Förarkort.
• Vana vid att följa dagliga körscheman.
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö.
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger.
Annat bra att veta:
Anställningsform och omfattning: Heltid juni, juli och augusti.
Arbetsplats: Fårbovägen 12, Fagersta.
Arbetstider: 06:00-15:00, måndag-fredag.
Tillträde: Enligt överenskommelse, senast i början av juni.
Så här ansöker du:
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten redan idag genom att bifoga CV och besvara urvalsformuläret under "Sök jobbet".
Sista dag att ansöka är 12 april 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vafabmiljö
Vafabmiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vafabmiljö om mångfald:
Nyfiken på att veta mer om Vafabmiljö?
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vafabmiljö Kommunalförbund
(org.nr 222000-3129), https://vafabmiljo.se/
Fårbovägen 12
)
737 30 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Medarbetare
Elin Lindelöf elin.lindelof@vafabmiljo.se Jobbnummer
9818041