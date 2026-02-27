Sommarjobba som budbilschaufför hos ett känt logistikföretag i Arlanda!
Uniflex AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt och självständigt sommarjobb hos en av världens ledande logistikaktörer? Till sommaren söker vi flera engagerade budbilschaufförer/kurirer som vill bli en del av ett starkt team och bidra till att leverera paket med kvalitet och service i fokus. Uppdraget sträcker sig över perioden juni-augusti, med möjlighet till upplärning redan innan juni för dig som kan. Alla kurirer får en standardiserad upplärning på två veckor, så du får rätt förutsättningar att lyckas i rollen. För rätt person finns även möjlighet till förlängning efter sommaren, beroende på behov och prestation.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Arbetet är förlagt måndag - fredag.
Du behöver kunna arbeta dessa tider:
Kl. 8.45-17.30
Kl. 9.00-18.00
Kl. 9.30-18.30
Eventuellt 05.30-16.30 fyra dagar i veckan istället för fem.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som budbilschaufför kommer du att ansvara för att hämta och lämna paket hos kunderna samt säkerställa god kundservice med ett leende på läpparna. Du ansvarar även för att säkerställa all dokumentation kring kundernas paket.
Vem är du?Kvalifikationer
• B-körkort i minst 2 år
• Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska tal och skrift
• Gymnasieutbildning
Inför en anställning krävs en godkänd säkerhetsprövning. Där du bland annat, med intyg, behöver styrka din sysselsättning de senaste fem åren. Utöver detta ska du även vara ostraffad i belastningsregistret. Kvalifikationer
• Du har god lokalkännedom och känner dig trygg bakom ratten
• Du är en teamplayer men arbetar också självständigt och ansvarsfullt
• Du kan hantera tunga lyft, sortering, packning, lossning och lastning
Vi intervjuar löpande så tveka inte att söka tjänsten idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5920". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769097