Sommarjobba som B-chaufför med omgående start i Umeå!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Umeå Visa alla fordonsförarjobb i Umeå
2026-06-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Har du B-körkort, brinner för kundservice och söker ett fartfyllt och utvecklande sommarjobb? Vi söker en B-chaufför till ett sommarjobb i sommar!
Som B-chaufför hanterar du leveranser ut till olika butiker runt om i Umeå.
Som skåpbilschaufför kommer dina arbetsuppgifter i huvudsak bestå av distribution av företagets varor ut till kunderna. Du utgår från arbetsplatsens terminal och befinner dig därefter ute på vägarna enligt planerad rutt.
Uppdraget är med omgående start och pågår i första hand fram till slutet av juli.
DETTA SÖKER VI
Som person är du ambitiös, noggrann och effektiv. Du är flexibel och lösningsorienterad där du trivs med att arbeta i ett högt tempo och att samarbeta med andra. Du brinner för den dagliga kundkontakten där du representerar bolaget med ett leende på läpparna, sprider glädje till både kunder och kollegor och drivs av att ge det där lilla extra.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
B-körkort.
Goda språkkunskaper i svenska.
Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9985997