Sommarjobba som B-chaufför hos UT Transport, Umeå
2026-02-25
Vill du ha ett fartfyllt och fysiskt sommarjobb där du får arbeta i ett engagerat team? Vi söker flertalet sommarvikarier till vår verksamhet i Umeå!
Hos oss blir du en del av en modern organisation där kvalitet, punktlighet och gott kundbemötande alltid står i fokus.
Som B-chaufför är du en viktig del av vårt distributionsflöde. Du levererar gods till kunder i regionen och bidrar till att verksamheter och samhällsfunktioner fungerar smidigt. Arbetet är omväxlande och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som gillar frihet under ansvar och ett aktivt arbetsliv. Alla arbetspass utgår från våra terminaler på Västerslätt.
Om dig
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Är punktlig, serviceinriktad och trivs med ett aktivt arbete
Har god lokalkännedom och känner dig bekväm i både stad och landsbygd
Talar svenska obehindrat
Erfarenhet av yrkeskörning är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är att du är nyfiken på vårt arbetsflöde och vill lära dig. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
På UT Transport är vi ett ledande företag inom transport- och logistikbranschen i Norrland och Sverige. Som en del av DANX Carousel Group har vi ett nätverk som sträcker sig över hela Europa. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder den bästa upplevelsen - och vi vet att det är våra engagerade medarbetare som gör det möjligt!
Hos oss får du i sommar:
Ett roligt och ansvarsfullt sommarjobb i ett hjälpsamt team
Lön och villkor enligt kollektivavtal
Möjlighet att lära dig mer om transport och logistik
En arbetsmiljö där säkerhet, respekt och engagemang alltid är i fokus
Låter detta som något för dig?
Låter detta som något för dig?

Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Sista ansökningsdag är 31/3 men tjänsterna kan komma att tillsättas tidigare, tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag!
Enl. kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
UT Transport I Norr AB
UT Transport I Norr AB Kontakt
Transport Manager
Jesper Sigfridsson jesper.sigfridsson@danxcarousel.com
9762637