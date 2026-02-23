Sommarjobba som Arbetsterapeut hos Furuhöjden
2026-02-23
Sommarjobba som Arbetsterapeut eller Arbetsterapibiträde hos Furuhöjden!
Om rollen
Som Arbetsterapeut på Furuhöjden spelar du en avgörande roll i att möta patienter som befinner sig i ett tidigt och akut skede efter neurologiska sjukdomar, ortopediska operationer eller kirurgi. Arbetet sker i nära samarbete med ett interdisciplinärt team bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logoped, kurator, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt rehabiliteringsassistenter för att gemensamt planera och genomföra individuella bedömningar, rehabiliteringsplaner och träningsinsatser.
Som arbetsterapeut bedömer du patientens/gästens funktions- och ADL-förmåga och planerar tillsammans med gästen en individuell rehabiliteringsplan för vistelsen. Du tränar och vägleder våra gäster, både individuellt och i grupp. I arbetsuppgifterna ingår även social planering, att förskriva hjälpmedel, ha kontakt med externa parter, dokumentation samt att skriva olika intyg.
Utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna för arbetsterapeuter deltar du även i patientens dagliga omvårdnad och andra förekommande arbetsuppgifter såsom att assistera patienten i hygien, förflyttningar och dylikt. För oss är detta arbetssätt en möjlighet att se varje enskild individs behov.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Sedvanlig arbetsterapeutbedömning
Individanpassad rehabilitering
Delta i avdelningsarbetet
Om dig
Vi söker dig som avslutat termin 4 på arbetsterapeutprogrammet, eller som är en legitimerad arbetsterapeut. För att trivas väl hos oss bör du vara prestigelös i ditt arbetssätt och gärna ta i där det behövs. På Furuhöjden samarbetar vi mellan olika yrkesgrupper och därmed är det av stor vikt att du trivs väl i teamarbete. I rollen som arbetsterapeut hos oss har du ett eget ansvar gällande planering och genomförande av patientens rehabilitering. Vi söker därför dig som är driven, självgående och ansvarstagande som person.
Furuhöjdens värdeord är; positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och idérik. Detta är något vi arbetar aktivt för att efterleva och vi ser förstås att du som sökande också känner att du kan stå bakom våra värderingar.Kvalifikationer
Avslutat termin 4 på arbetsterapiprogrammet
Erfarenhet av rehabilitering
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av inneliggande rehabilitering
Erfarenhet av TakeCare
Systemkunskap i LifeCare SP
Om Furuhöjden
Furuhöjden är ett privat vårdföretag som består av fyra verksamheter; rehabilitering, rehabcenter, husläkarmottagning och företagshälsa. Denna tjänst är förlagd på vår inneliggande rehabilitering. Vår vision är att vara ett personligt och sömlöst val för hälsa, vård och rehabilitering. Vår filosofi är att tillhandahålla personcentrerad vård och rehabilitering, alltid med individen i centrum.
Hos oss samarbetar vi med kollegor över olika kompetensområden och hjälper på så sätt individer att bibehålla och återfå sin hälsa och livskvalitet. Vi tror på att minimera kontaktytor och stuprör inom vården så att individen får just den allmänna vård, specialistvård, rådgivning och rehabilitering som denne behöver. Vi kallar det för personlig och sömlös vård - vår vision.
Furuhöjden Rehabilitering är en av de största vårdgivarna inom inneliggande rehabilitering efter akutsjukvård i Region Stockholm. Vi har under senare tid startat upp specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus och har sedan tidigare avtal med Region Stockholm inom ortopedi, thoraxkirurgi, allmän kirurgi och neurologi.
Övrig information
Denna roll är ett sommarvikariat med viss flexibilitet när det kommer till tjänstgöringsgrad. Du arbetar vardagar i rollen som arbetsterapeut.
Vi kommer att återkoppla gällande intervjuer under den senare delen av januari månad.
