Sommarjobba som arbetsterapeut hos Aleris Rehab Station
Aleris Sjukvård AB / Sjukgymnastjobb / Solna Visa alla sjukgymnastjobb i Solna
2026-02-03
Vill du arbeta i en vacker miljö, tillsammans med erfarna kollegor, med stark teamkänsla och meningsfulla arbetsdagar? I sommar söker vi arbetsterapeuter - legitimerade eller studenter från termin 5 - som vill bli en del av Aleris Rehab Station.Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Aleris Rehab Station är ett nationellt och internationellt center för specialiserad neurologisk rehabilitering. Vi finns i Frösundavik i Solna, i ljusa och moderna lokaler mitt i grönskande Hagaparken, med närhet till både vatten och city.
Här arbetar vi i interdisciplinära team med patienter som har neurologiska sjukdomar eller skador, ortopediska besvär eller rehabiliteringsbehov efter kirurgi. Vår verksamhet präglas av stark teamkänsla, välutvecklade arbetssätt samt en levande utbildnings- och forskningsmiljö.
Om rollen
Som arbetsterapeut hos oss får du ett varierat, lärorikt och utvecklande sommarvikariat. I rollen arbetar du med att:
Bedöma och träna aktivitetsförmåga, handfunktion och kognition
Förskriva hjälpmedel, genomföra hembesök och skriva intyg
Arbeta både individuellt och i grupp
Samarbeta nära med fysioterapeuter, rehabassistenter, sjuksköterskor, läkare, psykologer och andra professioner
Du får en genomtänkt introduktion och tillgång till mentor som stöttar dig under hela ditt sommarvikariat.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller arbetsterapeutstudent från termin 5. Du har ett genuint intresse för rehabilitering, trivs med teamarbete och är nyfiken, lyhörd och lösningsorienterad.
Du möter patienter i olika livssituationer med respekt, empati och engagemang - och tycker om att motivera och stötta dem i deras rehabiliteringsresa.
Vårt erbjudande
Hos oss blir du en del av en varm, professionell och engagerad arbetsplats där vi värnar om både utveckling och trivsel. Vi erbjuder bland annat:
Individanpassad introduktion och mentor
Förflyttningsutbildning via vår egen Academy
Friskvårdsbidrag
Tillgång till gym i huset
Arbetstid dagtid, vardagar
Individuell lönesättning
Anställningsvillkor
Anställningsform: Sommarvikariat
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Vardagar dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal: FinnsSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Vad roligt! Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
