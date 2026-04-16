Sommarjobba som anläggningsarbetare hos Rambo!
Vill du spendera sommaren med ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för miljön varje dag?
Adecco söker nu sommarvikarier till Rambos återvinningscentraler och anläggningar i Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.
Detta är ett perfekt sommarjobb för dig som trivs med fysiskt arbete, gillar att hjälpa människor och vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare på Rambos anläggningar kommer du framför allt att:
Stötta besökare i att sortera rätt och svara på frågor om återvinning
Hantera, lasta och sortera olika typer av avfall
Hjälpa till att hålla anläggningen ren, säker och organiserad
Vara en god ambassadör för Rambo och hållbarhet
Arbetet sker främst på vardagar dagtid, men även kvällar eller lördagar kan förekomma under sommarschemat. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har B-körkort och tillgång till bil (krav)
Talar och skriver flytande svenska
Har god datorvana
Har erfarenhet av arbete på återvinningscentral eller anläggning (meriterande)
Har erfarenhet av maskinkörning såsom truck, hjullastare eller grävmaskin (meriterande)
Har relevanta yrkesbevis (plus men inget krav) Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Pålitlig och ansvarstagande
Ordningsam och noggrann
Praktiskt lagd och inte rädd för att ta i
Serviceinriktad och bekväm med att möta besökare
Vi erbjuder
Ett betydelsefullt sommarjobb där du bidrar till hållbar utveckling. Anställning via Adecco och uppdrag hos Rambo. Introduktion och goda möjligheter att lära dig verksamheten. En sommar fylld av teamwork och praktiskt arbete utomhus.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag för att säkra din plats i sommarteamet!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Storgatan 50 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Ida Hansson ida.hansson@adecco.se Jobbnummer
9859519