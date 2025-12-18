Sommarjobba på Tallgläntans korttidsboende 2026
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2025-12-18
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Tallgläntan är ett särskilt boende med olika inriktningar inom äldreomsorg: demensboende, boende för äldre med psykisk sjukdom samt korttidsboende. På korttiden arbetar du med brukare som är där för utredning, rehabilitering, avlastning eller palliativ vård. Arbetet är varierande och kräver flexibilitet, gott bemötande och förmåga att skapa goda relationer med vårdtagare, anhöriga och kollegor. Du är ett stöd i vardagen och möter de boende med trygghet, respekt och värdighet.
Du ingår i ett team kring brukaren tillsammans med vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och aktivitetsansvarig, vilket ger goda förutsättningar för en hälsofrämjande vård av hög kvalitet. Du får ett tryggt stöd från både omsorgspersonal och övriga professioner. Tjänstgöring sker dagtid, kvällar, helger eller natt beroende på verksamhetens behov och din tillgänglighet.
Arbetet innebär att du:
* Hjälper bland annat till med personliga hygien, påklädning, rehabilitering och de hälso- och sjukvårdsinsatser varje brukare behöver.
* Ge medicin till brukare utifrån delegering av sjuksköterska.
* Arbetar i verksamhetssystemet Intraphone, där allt från planering till utförda besök och dokumentation hanteras.
Nu har du även möjlighet att anmäla intresse för helgtjänstgöring! Det innebär att du får ett schema där du i huvudsak arbetar helger. I gengäld får du högre lön (OB-ersättning) samt mer ledighet under veckorna. Perfekt för dig som vill kombinera arbete med studier, fritid eller andra åtaganden.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som har erfarenhet från vård- och omsorgsarbete eller annan relevant bakgrund. Det är en fördel om du är utbildad undersköterska, vårdbiträde eller sjuksköterska, eller om du studerar till exempelvis sjuksköterska eller läkare. Att arbeta på korttiden ger en stabil grund att stå på.
Du vill bidra till brukarnas hälsa och livsvillkor på ett lugnt och metodiskt sätt och trivs med ett varierat arbete. Du är flexibel, ansvarsfull, positiv och samarbetar lätt. Noggrannhet är särskilt viktigt vid medicinhantering. Du är initiativrik, lyhörd, självgående och bemöter brukarna med respekt, integritet och ett genuint intresse av att hjälpa människor i deras vardag.
Du behöver ha:
* Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
* Du behöver kunna hantera de IT-system som är nödvändiga i tjänsten vilket kräver datorvana.
* Det är en fördel om du har utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg.
* Du behöver vara 18 år eller äldre. Åldersgränsen är satt på grund av att det är särskilda regler enligt arbetsmiljölagen. Regler kring minderårigas arbetsmiljö regleras i AFS 2012:3.
Inför en eventuell anställning inom vård och omsorg behöver du lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Detta är en del av vår rutin för att säkerställa trygghet och säkerhet i verksamheten. Du kommer att få mer information om detta under rekryteringsprocessen.
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du uppvisa giltigt arbetstillstånd samt pass, nationellt id-kort eller personbevis.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291643 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsenheten bemanningtimvikarier@falkenberg.se Jobbnummer
9653102