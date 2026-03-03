Sommarjobba på Restaurang nära havet
2026-03-03
Sommarjobba på restaurang nära havet!
Nongs Kök Mellbystrand söker glada och ansvarsfulla sommarjobbare - är det du?
Här får du chansen att tillsammans med ett härligt och glatt team hjälpa till i en liten, charmig restaurangvagn! Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar att ge fantastisk service till våra kunder, ta emot beställningar, hantera kassan, förbereda färska råvaror samt övriga arbetsuppgifter som krävs i en matservering.
Vad vi söker hos dig
Du är serviceinriktad, noggrann, glad, positiv och ansvarsfull.
Du gillar att jobba i team och är stresstålig.
Du har ett intresse för mat och är nyfiken på att lära dig nytt.
Du kan hålla många bollar i luften och är flexibel.
Vad vi erbjuder
En spännande arbetsmiljö nära havet med varierade arbetsuppgifter.
En introduktion och utbildning i thailändsk matlagning.
En härlig gemenskap i ett team.
Möjligheten att utvecklas och få värdefull erfarenhet inom service och mat.
Krav och önskemål
Ingen tidigare erfarenhet krävs, men det är meriterande om du jobbat inom serviceyrken tidigare.
Vi ser gärna att du går på gymnasiet, då teamet består av jämnåriga.
Du behöver kunna arbeta under juni, juli och början av augusti.
Vi söker endast dig som är seriös och vill prioritera jobbet samt ta vara på erfarenheten du får hos oss.
Vill du bli en del av vårt härliga team?
Skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev där du berättar om dig själv till info.iwap@gmail.com
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
