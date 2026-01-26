Sommarjobba på Ovako i Smedjebacken
2026-01-26
Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.
Sommarjobba på Ovako i Smedjebacken
Du kanske inte har tänkt på det, men vårt högkvalitativa och slitstarka stål finns överallt i samhället - i personbilar och lastbilar världen över, i plogbilen som röjer vägen om vintern, i vindkraftverket som ger förnybar energi, och i skivstången som bär vikterna på gymmet.
Vårt stål finns där kraven på kvalitet och hållbarhet är som högst.
Ovako har en flera hundra år lång och stolt historia, där vår kunskap och våra innovationer har varit - och alltid kommer att vara - en viktig del i samhället.
Vill du bli en av oss?
För att behålla vår position som en världsledande ståltillverkare behöver vi de mest innovativa, ansvarsfulla och kunniga talangerna.
Vi söker nu medarbetare till sommaren 2026 för i huvudsak skiftgående(3-skift) operatörsarbete inom våra produktionsavsnitt.
Exempel på arbetsuppgifter som produktionspersonal:
- Färdigställning
- Värmebehandling
- Svarvning
- Kapning
- Övervakning av produktionsprocesser
- Materialhantering (in- och utmatning, materialflytt, buntning)
- Truckkörning
- Maskinförare
- Utlastning
Sommarjobbsperioden sträcker sig mellan den 1 juni och 31 augusti 2026 och anställningarna kan vara av olika längd under sommaren, även arbetstiderna för tjänsterna kan variera.
Förutom bra arbetsvillkor och kollektivavtalad lön så erbjuder vi en arbetsplats som präglas av gemenskap, samarbete och trivsel - det ska vara roligt att komma till jobbet!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som tar ett stort ansvar i allt du gör och har stolthet i att alltid göra ditt bästa. Du tycker om att arbeta i team, har lätt för att uttrycka dig och gillar att prova nya saker. Du ska vara nyfiken och driven, samt visa engagemang för dina arbetsuppgifter.
Vi strävar efter mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser gärna kvinnliga sökande.
Du som har utbildning eller studerar, med inriktning mot vår verksamhet prioriteras i vårt urval.
Det är bra om du har B-körkort, truck och traverskort för att kunna arbeta hos oss.
Det är viktigt att få rätt person på rätt plats och vi lägger därför även stor vikt vid personlig lämplighet.
Observera att du måste ha fyllt 18 år för att få jobba hos oss.
Låter det intressant?
Ansök redan idag eller senast den 31 mars 2026. Rekrytering kommer att ske löpande under våren.
I ansökan är det viktigt att du fyller i urvalsfrågorna noggrant samt att du uppger vilken period du kan arbeta under sommaren. Har du relevant utbildning för tjänsten eller studerar med inriktning mot vår verksamhet, uppge det i ansökan då det prioriteras i vårt urval.
Säkerheten är viktig för oss på Ovako och vår högsta prioritet. Inför anställning genomför vi därför drogtester och bakgrundsanalys på alla kandidater.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
