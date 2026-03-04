Sommarjobba på Nordic Paper i Bäckhammar 2026
Nordic Paper Bäckhammar AB / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Kristinehamn Visa alla processoperatörsjobb (trä/papper) i Kristinehamn
2026-03-04
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Paper Bäckhammar AB i Kristinehamn
, Karlstad
, Säffle
, Arvika
, Eda
eller i hela Sverige
Letar du sommarjobb? Ta chansen och sök en tjänst inom en hållbar bransch med goda framtidsutsikter! Vi erbjuder flera olika roller på vårt pappersbruk i Bäckhammar där du som fortfarande studerar, precis har pluggat klart eller helt enkelt är sugen på ett karriärbyte är varmt välkommen med din ansökan.
Vill du veta hur det är att arbeta på Nordic Paper? Besök vår karriärwebb och läs mer! Att jobba på Nordic Paper | Nordic Paper
I ansökan väljer du vilken avdelning du är intresserad av.
Laboratoriet
I arbetet som laborant ingår bland annat provning enligt rutiner samt kalibrering och kontroll av mätinstrument. Provning görs för drift- och miljökontroller samt för utvecklingsprojekt och reklamationsärenden. Tidsperioden för detta sommarvikariat är 8 juni - 18 september. För att jobba på laboratoriet krävs en genomförd gymnasieutbildning, gärna inom natur eller teknik.
Utlastningen
På utlastningen arbetar du med att lasta våra produkter till kund och dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att planera och administrera lastningarna. Här arbetar du dagtid. Ett krav för dessa tjänster är truckkort och det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av truckkörning. Till utlastningen söker vi:
Administrativ roll: Här söker vi dig som har en positiv inställning och är ansvarstagande. Du är stresstålig och en god datavana. Du trivs i det sociala samt att arbeta i en liten grupp.
Truckförare: Här söker vi dig med positiv inställning som är ansvarstagande och har en grundläggande datavana.
Förråd och Fastighet
Här jobbar du dagtid med att se till att fabrikens fastigheter är i gott skick och att alla avdelningar har tillgång till rätt material/produkter.
Fastighetsskötsel: ditt huvudsakliga uppdrag kan innehålla uppgifter som att underhålla fabrikens grönytor, laga saker, källsortering och fastighetsskötsel.
Förrådsarbete: ditt huvudsakliga uppdrag är att registrera inkommande artiklar och att bistå i att registrera ut artiklar samt inventering och lagerhållning
Till förrådet sökes sommarvikariat från juni till september. Till fastighet sökes sommarvikariat på 5 veckor. Krav för tjänsterna är B-körkort och truckkort.
Underhållsavdelningen (el och automation)
Underhållsavdelningen arbetar i syfte att förebygga, förbättra samt bygga bort fel och brister i befintlig utrustning. Här arbetar du dagtid. På den här avdelningen är det meriterande om du har en pågående eller fullständig gymnasial utbildning inom el och energi, automation, industriteknik.
Elektriker: dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att assistera inom felsökning på el- och styrutrustning med hjälp av PLC samt löpande genomföra reparationsarbeten. Du kan också få arbeta med programmering av frekvensformare och reglerutrustning, utbyte och felsökning av elmotorer. Här är det en fördel, men inget krav, om du har liftutbildning och elteknisk utbildning.
Instrumenttekniker: dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att assistera inom kalibrering, service, felsökning, reparation samt installation och montage av instrument, reglerutrustning och automationssystem. Här är det en fördel, men inget krav, om du har liftutbildning.
Automationstekniker: dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att assistera inom felsökning med hjälp av PLC och deltaga vid PLC programmering samt underhåll av elektrisk styr-, driv-, och reglerutrustning inom automation.
Pappersbruket
Till Pappersbruket söker vi semestervikarier som kommer jobba i 2,5 månader under sommaren. På Pappersbruket arbetar du i skift och nära maskinerna. Du kommer exempelvis att jobba med att byta tambour (rulle), pappersprovning, emballering och efterbearbetning. Här är det en fördel, men inget krav, om du har en teknisk utbildning eller intresse.
För att jobba på pappersbruket behöver du ha traversutbildning.
Massabruket
Till Massabruket söker vi semestervikarie vars arbetsuppgifter bland annat kommer vara hjullastarkörning och förflyttning av material såsom flis och bark. Du kommer vara behjälplig i renseriet med processövervakning och problemlösning. En hel del kontakter med åkare och anda externa parter ingår, men även vara behjälplig internt med olika uppgifter.
På Massabruket arbetar du i skift. Behörighet för hjullastare (godshantering) är ett krav.
Vem söker vi?
För alla avdelningar ska du:
Ha fyllt 18 år innan du får anställning hos oss.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift. Det är viktigt att du förstår säkerhetsföreskrifter på svenska.
Det är meriterande om du också har:Publiceringsdatum2026-03-04Körkortskrav
Truckkort
Erfarenhet av liknande arbete
Som person är du positiv, engagerad och har viljan att utvecklas. Du tar ansvar för att utföra dina arbetsuppgifter och du trivs att arbeta både i grupp och självständigt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
Gym på anläggningen som du får använda hur mycket du vill
Personalmatsal, där du nåde kan äta och hämta lunch till ett förmånligt pris
Goda utvecklingsmöjligheter inom en spännande tillverkningsindustri.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder.
Om anställningen
Tjänsten är ett sommarvikariat med placering i Bäckhammar. Tillträde enligt överenskommelse och arbetstid enligt avtal.
Sista ansökningsdag är 15 mars. Urval och intervjuer kan ske löpande så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor kan du kontakta Tilde Jacobsson, HR, via mejl, tilde.jacobsson@nordic-paper.com
I denna rekrytering har vi gjort våra val gentemot media och annonsering. Vi undanber oss därför kontakt med media-och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Paper Bäckhammar AB
(org.nr 556044-8952)
Bäckhammars Bruk (visa karta
)
681 83 KRISTINEHAMN Jobbnummer
9778121