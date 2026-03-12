Sommarjobba på kontoret på Hydro i Vetlanda
2026-03-12
Vill du få värdefull erfarenhet inom industrin i sommar? Nu söker vi studenter som är intresserade av att arbeta inom, design, planering, supply chain eller produktionsteknik.
Vad du kommer att göra
Arbetsuppgifterna och längden på sommarjobbet varierar mellan våra olika avdelningar, vi erbjuder sommarjobb inom följande avdelningar:
Planering
För sommarjobb på planeringsavdelningen ska du vara intresserad av planering och logistik. Du arbetar med att planera för ett optimalt flöde i vår produktion avseende leveranssäkerhet. Du studerar på högskola och har möjlighet att arbeta under hela sommaren.
Design
För sommarjobb på designavdelning är du nyfiken på produktutveckling. Du studerar teknikprogramet år tre eller fyra, eller studerar du på högskolenivå.
Produktionsteknik
För sommarjobb på produktionsteknik inom bearbetning ska du vara intresserad av att planera, utveckla och effektivisera. Du studerar teknikprogrammet år tre eller fyra, yrkeshögskole eller liknande.
Supply Chain
För sommarjobb inom inköp/masterdata kommer du att arbeta i vårt ERP-system Monitor med masterdata gällande både inköpsartiklar och produktionsberedningar samt eventuellt stötta i olika projekt. Du studerar på högskola och har möjlighet att arbeta under veckorna 25-27 samt 32-33.
Vad gör dig framgångsrik
Du är nyfiken på industrin och vill lära dig nya saker
Du är studerande, inom gymnasium, yrkeshögskola eller högskola, och har fyllt 18 år innan anställningen påbörjas
Du är noggrann och ansvarstagande
Du bidrar till en god stämning i gruppen
Du lever efter våra kärnvärden, Omtanke, Mod och Samarbete
Låter detta intressant? För denna rekryteringen tillämpar vi löpande urval, så skicka in din ansökan inklusive CV redan idag!
