Sommarjobba på Iggesunds sågverk som timmertruckförare
Ett smart och meningsfullt val
Är du en ansvarstagande lagspelare som trivs med praktiskt arbete och är uppmärksam på detaljer? Vill du jobba som timmertruckförare i sommar? Då kan detta vara sommarjobbet för dig!
Vill du spendera din sommar med oss?
Iggesunds sågverk sågar och förädlar råvara från Hälsingland i en modern och högteknologisk produktionsanläggning. Här tillverkas sågade trävaror för snickeri- och konstruktionsvirke i furu och gran. Dessa produkter används bland annat till interiörer såsom möbler, fönster, dörrar, trappor och golv. Vi drivs av vår passion för trävaror och ligger långt fram vad gäller att använda ny teknik för att nyttja råvaran maximalt. Vi värdesätter våra medarbetare, liksom våra produkter, högt. Hos oss jobbar idag omkring 100 medarbetare. Vårt sågverk finns vid Hälsinglands kust, 9 kilometer söder om Hudiksvall.
Din framtida utmaning
Som semesterersättare sommaren 2026 arbetar du som ersättare för en av våra ordinarie timmertruckförare. Din huvudsakliga uppgift är att köra timmertruck och ansvara för ett säkert och effektivt flöde av timmer till och från produktionen.
Truckvana är meriterande och har du truckkort eller behörighet ser vi gärna att du anger det i din ansökan. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har förståelse för helheten i processen och tar ansvar för att timret hanteras rätt så att produktionen kan flyta på utan avbrott.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som har viss erfarenhet av att köra fordon eller som har ett intresse av att lära dig arbeta som timmertruckförare. Det är meriterande om du har truckkort och/eller tidigare erfarenhet från sågverks- eller industriverksamhet.
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam på detaljer och har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt. Du kan anpassa arbetstempot när det behövs, trivs med att samarbeta med andra och är motiverad att lära dig nya arbetsuppgifter. Du kommunicerar tydligt med dina kollegor och bidrar till ett gott samarbete.
Vi erbjuder dig
• Tjänsten är en tidsbegränsad anställning som semesterersättare, med möjlighet till fortsatt arbete vid behov efter sommaren.
• Arbetstidformen är dagtid eller skiftgång.
• Lön och övriga anställningsvillkor enligt avtal.
• Vi drogtestar alla vi avser att anställa.
Hos oss får du det bästa av två världar. Vi är en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder ett varierande, fritt och ansvarsfullt arbete och en möjlighet att arbeta med framtidens råvara - trä! Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Ansök redan idag!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Trä som bygger framtiden Holmen förädlar framtidsmaterialet trä, det enda byggmaterial som är helt förnybart. I moderna sågverk producerar vi sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Genom Martinsons Byggsystem, som är en del av Holmen, erbjuder vi kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Våra produktionsanläggningar finns i Braviken, Iggesund, Linghem, Bygdsiljum och Kroksjön, nära våra skogsinnehav i både norr och söder. Sammanlagt är vi drygt 700 medarbetare. Ersättning
