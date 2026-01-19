Sommarjobba på Högevallsbadet och friluftsbaden
2026-01-19
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Till sommaren 2026 söker vi badvärdar och simlärare till våra friluftsbad och Högevallsbadet.
Att arbeta som badvärd eller simlärare är roligt och samtidigt utvecklar och utmanar det ditt ledarskap. Du får användning av din goda kommunikationsförmåga då du har kontakt med både barn, unga och vuxna. Vi strävar efter att ge våra gäster den bästa helhetsupplevelsen och vi vill att du har förståelse för att alla arbetskamrater är värdefulla i sina olika roller.
Våra besökares säkerhet i vattnet och på anläggningen är vår första prioritet. För att trivas behöver du därför hålla en hög servicenivå och brinna för att ge ett gott bemötande.
Badvärd
Som badvärd ser du till att våra besökare får en trygg och säker vistelse på friluftsbaden och Högevall. Du bemannar också kassan där du tar emot och välkomnar besökarna när de kommer till baden.
Simlärare
Som simlärare arbetar du med simundervisning på fasta lektionstider och när du inte har undervisning går du ibland in som badvärd eller arbetar i kassan.
Oavsett om du arbetar som badvärd eller som simlärare kommer du att ha ett omväxlande arbete där arbetsuppgifterna över dagen varierar. Förutom vad som beskrivits ovan är du ansvarig för lokalvård på badanläggningen och att ge service till våra gäster i och vid badet eller i kiosken.
Vi söker dig
För tjänsterna som badvärd och simlärare krävs att du har fyllt 18 år, att du har en fullföljd gymnasieutbildning och att du klarar våra arbetstester enligt nedan:
1. Simma 200 meter följt av 50 meter ryggsim med armarna ovanför vattenyta
2. Vattentramp i 5 minuter med armarna ovanför huvudet och vid sidan
3. Längddyk - simmar minst 12 meter under vattenytan.
4. Plocka 6 ringar från 1,8 eller 5 meter djup på ett enda dyk
5. Utföra bogseringar, huvudfattning, enarmsfattning och brandmansgrepp med rätt teknik.
6. Plocka upp en docka från 1,8 eller 5 meters djup.
7. Kast av livboj följt av; 25 meter simning, dyk på 1,8 meter, bogsera 1 person i bojen 25 meter
8. Upptagning från kanten med rätt teknik
9. Utföra medvetandekontroll, andningskontroll och larma
10. Utföra stabilt sidoläge
Våra instruktörer kommer gå igenom momenten och förklara.
Om du söker en tjänst som simlärare krävs dokumenterat genomförd simlärarutbildning och praktisk erfarenhet.
Oavsett vilken tjänst det gäller är det viktigt att du gillar att ge service, att du trivs med att träffa nya människor och att du är duktig på att bemöta båda barn, unga och vuxna.
Meriterande är om du utbildad pool-livräddare eller har erfarenhet från arbete på badanläggning.
Arbetet är förlagt till något av våra friluftsbad under sommaren (maj-augusti):
Källby, S Sandby, Dalby, Veberöd, och Genarp samt på Högevall.
Tjänsterna är av varierande tjänstgöringsgrad.
En tjänst som badvärd eller simlärare kräver att du har ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister - Arbete med barn och unga. Du beställer det här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Om rekryteringsprocessen
Vi kommer snart efter att annonstiden löpt ut att meddela dig om du har gått vidare. Därefter kommer vi att genomföra arbetstest och för de som klarar arbetstestet sker också intervjuer under samma period.
För att gå vidare i rekryteringen krävs även att du har möjlighet att närvara vid ett av våra två obligatoriska utbildningstillfällen som sker den 2-3 maj och 9-10 maj.
CV och personligt brev ska läggas in i din ansökan. Betyg, intyg och referenser visar du upp först när du kommer till en ev. intervju.
Urval till intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden, så skicka in din ansökan så snart du kan - vi ser fram emot den!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Läs mer gärna mer om våra friluftsbad här:https://lund.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-aktiviteter/bad
Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 370 medarbetare arbetar för att skapa möjligheter för alla i Lunds kommun att utöva aktiviteter, uppleva, uttrycka sig, utvecklas och umgås. Detta har ett egenvärde samtidigt som det skapar mervärden som livskvalitet, bildning, gemenskap, trygghet och ett demokratiskt samhälle. Lunds kommuns kultur- och fritidsliv ska präglas av delaktighet, inflytande och medskapande. Det ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och förutsättningar och vara långsiktigt hållbart, det vill säga tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Robert Johnsson robert.johnsson@lund.se 046-3594692 Jobbnummer
9690322