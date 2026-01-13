Sommarjobba på Hjortviken Country Club!
2026-01-13
Sommarjobb på Hjortviken Country Club
• fira sommaren med oss på en destination som precis fyllt 1 år
Hjortviken Country Club har nu varit öppet i ett år - och vilken resa det har varit. På bara tolv månader har vi blivit en plats dit gäster återvänder, där minnen skapas och där kollegor blir till vänner. Nu står sommaren för dörren och vi söker dig som vill spendera sommaren tillsammans med oss på Hjortviken Country Club.
Hjortviken är en del av ESS-familjen, och vårt gemensamma mål är tydligt:vi skapar stamgäster.
Destinationer man längtar tillbaka till. Upplevelser som stannar kvar. Och en arbetsplats att vara stolt över. Vi lever våra värdeord i allt vi gör - och när du jobbar hos oss blir du en del av ett team av passionerade, professionella, lekfulla och personliga kollegor som tillsammans skapar upplevelser i världsklass.
Vår vision är att skapa magiska stunder och bestående minnen för våra gäster. Det vill du vara med och bidra till - eller hur? Därför söker vi nu dig som vill bli en del av ett resmål där det sociala, jordnära och genuina alltid står i centrum.
Låter detta som du? Välkommen till clubben och läs vidare!
Vem tror vi att du är?
Som en del av vårt team har du en avgörande roll i att skapa stamgäster - vår absolut viktigaste målsättning. Därför tycker du om att jobba med människor och ger gärna det lilla extra för att skapa minnesvärda upplevelser.
Vi söker både dig med och utan erfarenhet. Det viktigaste för oss är att du känner igen dig i följande:
Du är social, öppensinnad och nyfiken
Du är en lagspelare som gärna hjälper en kollega när det behövs
Du är initiativtagande och trygg i nya situationer
Du har fyllt eller fyller 18 år under 2026(på vissa roller räcker det att du har fyllt 16 år)
Vi jobbar när andra är lediga - därför behöver du kunna arbeta vardagar och helger, dag- och kvällstid.
Vad kan man söka för jobb?
Under juni-augusti har de flesta något gemensamt - semesterhjärnan är påslagen. När gästen väljer Hjortviken litar de på att vi tänker åt dem. Allt från att se till att de får mat i magen, hjälp att boka restaurang eller att det finns badkläder att köpa när de glömts hemma.
Däremellan finns många viktiga roller som tillsammans gör vistelsen så smooth sailing som möjligt. I sommar söker vi dig som vill jobba inom någon (eller flera!) av följande avdelningar - för vi jobbar alltid enligt One House - One Team.
Receptionist -Du är den första som har möjlighet att wow:a gästen och således sätta standarden för resten av vistelsen. Förutom att checka in och ut våra gäster så säkerställer du att de får en sömlös vistelse genom att vara generös med information som skulle kunna höja upplevelsen ytterligare.
Housekeeping - Stjärnteamet som skapar känslan av att ingen annan tidigare bott i hotellrummet eller sovit i den sköna sängen. Kanske du pyntar lite extra för de gäster som är hos oss för att fira och du ser även till att det är rent och fint i våra allmänna ytor.
Servis & runner - Du är den som har allra längst tid tillsammans med våra gäster och har verkligen möjlighet att göra ett avtryck. Under ca 2,5 timme tar du hand om ditt sällskap och ser till att de får en fantastisk mat- och dryckesupplevelse hos oss. Som runner är du helt avgörande för att driften ska fungera i restaurangen, du plockar disk, dukar upp bord, håller ordning och stöttar dina kollegor där det behövs.
Diskare - Precis som våra runners är du helt avgörande för att logistiken ska fungera i matsalen. Det går inte att servera mat utan rena tallrikar eller kaffe utan rena kaffekoppar!
Fastighetsskötare - Vill du vara vår "handy-man" under sommaren eller kanske den som sköter vira fina utomhusmiljöer? Under sommaren har vi behov av enkla vaktmästare uppgifter men även dig med de gröna fingrarna.
Bartender - Hos oss är glasen aldrig tomma, du är personen som uppskattar högt tempo och ett kreativt arbete. Som bartender på Hjortviken Country Club bör du vara lyhörd och förutseend, nästan som att du vet vad våra gäster vill ha, innan dom själva gör det.
Köksbiträden & kockar - Du har passionen för smakupplevelser som får gästerna att be om receptet.
Pool Club-medarbetare - Ingen solbädd står tom och här serverar vi både mat, dryck och solkräm till våra gäster. Du är bara en vinkning bort och ser att de är törstiga innan de själva vet om det, för ingen vill behöva gå upp från solstolen när man kan bli serverad, eller hur?
Breakfast Host - Dagens viktigaste måltid! Du tar hand om våra gäster när de njuter av vår härliga frukostbuffé, du dukar fram, plockar disk och serverar gästerna kaffe vid bordet. Vissa gäster stannar flera dagar och du lär dig vilket bord de helst vill sitta vid medan vissa är på genomresa och ska vidare till nästa resmål, deras vistelse avslutar du på topp.
Visst låter det härligt att bli så omhändertagen?Det är precis det ditt jobb går ut på i sommar.Att ta hand om våra gäster - så att när de tänker tillbaka på sommaren, är det upplevelsen på Hjortviken Country Club de minns med allra mest värme.
Lite mer om tjänsterna
Anställningsform: Sommarjobb / visstidsanställning(med chans till mer jobb efter sommaren)
Period: Juni-augusti eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt Hotell- & Restaurangfackets avtal
Hos oss får du en arbetsplats i en unik miljö, varierande arbetsuppgifter och stora möjligheter till utveckling - både personligt och professionellt. Och vem vet? Kanske hittar du vänner för livet i sommar.
Sök senast den 1 mars
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
https://work.essgroup.se
Hotellvägen 1
)
438 54 HINDÅS Arbetsplats
ESS Group
