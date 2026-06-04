Sommarjobba på heltid i sommar - DHL i Gävle
Uniflex AB / Brevbärarjobb / Gävle Visa alla brevbärarjobb i Gävle
2026-06-04
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Vill du arbeta extra i en fartfylld miljö där laganda och tempo står i fokus? Vi söker nu drivna och arbetsvilliga medarbetare till vår kund DHL i Gävle!Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Detta är ett sommarjobb med varierande arbetstider, där du främst arbetar nätter – men även enstaka kvälls- och dagpass kan förekomma. Du måste kunna arbeta natt dock! Arbetet sker på terminal och innebär ett högt tempo med fokus på pakethantering. Väldigt fysiskt krävande arbetsmiljö.
Du kommer att jobba heltid från och med v. 26 fram till och med v. 32. Måndag till fredag (dock är sista nattpasset natten mellan fredag-lördag).
Arbetstider:
10:45–19:15
15:00–19:00
22:30–07:00
(Tiderna kan justeras med cirka ±1 timme)
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Paketsortering (huvuduppgift)
• Truckkörning (främst ledstaplare, viss motvikt kan förekomma)
• Övrigt terminalarbete – du är en viktig del av hela flödet
Observera att tjänsten inte enbart innebär truckkörning – det är ett varierat arbete där du förväntas hjälpa till där det behövs.
Vem är du?
• Truckkort (krav)
• Truckvana, särskilt av ledstaplare är meriterande
• Goda kunskaper i svenska
• Prickfritt belastningsregister
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM Arbetsplats
DHL Kontakt
Valdemar Aksberg support@uniflex.se Jobbnummer
9948654