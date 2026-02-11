Sommarjobba på gruppbostäder inom LSS, Hemmesta, Värmdö och Edla Sofia
2026-02-11
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Söker du ett roligt och stimulerande extrajobb under sommaren, letar du efter ett meningsfullt arbete där du får möjligheten att göra skillnad i personers vardag? Nu söker vi dig som vill arbeta som stödassistenter på våra gruppbostäder inom Värmdö kommun.
Nu söker vi dig som vill arbeta som stödassistenter på våra gruppbostäder i Gustavsbergs hamn och i Hemmesta centrum. Till våra verksamheter pendlar du enkelt och smidigt från Slussen på cirka 30 minuter, med direktbuss som går var tionde minut.
Ditt uppdrag
På en gruppbostad är ingen dag den andra lik, som stödassistent erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete. I arbetsuppgifterna ingår det att motivera och stödja personer på sin vardag, med morgonrutiner, fritidsaktivitet och mycket mer. Vi arbetar alltid med målet att öka självständighet, stärka de egna resurserna och erbjuder ett individuellt utformat stöd. Din uppgift blir att stödja och hjälpa personer som har olika funktionsvariationer, samsjuklighet och/eller psykisk ohälsa.
Vi önskar främst personal under sommarsemesterperioden som stärker sig mellan dessa perioder: vecka 26 till vecka 33.
Din erfarenhet
Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och är utbildad/eller under utbildning som mentalskötare, undersköterska, sjuksköterska, socialpedagog, socionom eller har annan relevant utbildning som arbetsgivaren finner som likvärdig. Du bör dock ha erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet, gruppboende inom LSS eller socialpsykiatri. Erfarenhet av AKK; alternativ och kompletterande kommunikation är en merit, likaså kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och Mi.
Din kompetens
Initiativtagande
Flexibel
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag. Anställningen omfattar avser visstidsanställning vid behov. För dessa anställningar är uppvisande av giltigt utdrag från polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Timlön
Timlön Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Värmdö kommun
Social- och omsorgskontoret, Avdelningen för funktionsstöd i egen regi
