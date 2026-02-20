Sommarjobba med validering av en toppmodern satellitbaserad klimatdataset
2026-02-20
Är du en kandidatstudent med stark analytisk förmåga och med ett intresse för klimatvetenskap? Då har du möjlighet att vara en del av SMHIs forsknings- och utvecklingsavdelning inom meteorologi denna sommaren genom att bidra till valideringen av nästa generations satellitbaserade klimatdataset.
Om projektet
Du kommer att arbeta med toppmoderna geostationära satellitobservationer (SEVIRI) och avancerade klimatdataposter utvecklade inom EUMETSAT CM SAF-ramverket. Datasetet (CLAAS-4) ger högupplöst molninformation (1 × 1 km, 15-minutersintervall) från 2004 till nutid och används för klimatövervakning och processtudier, inklusive utvecklingen av åskoväder och molnens dygnscykel, över Afrika och Europa.
Vad du kommer att göra:
• Analysera molnmask, molntoppshöjd och molnmikrofysiska produkter från satellitobservationer.
• Jämföra satellitdata mot väletablerade oberoende referensdataset och ERA5-reanalyser.
• Bearbeta och statistiskt utvärdera stora geofysiska dataset.
• Visualisera resultat och bidra till vetenskapliga bedömningar.
Som en del av vårt team får du möjlighet att:
• Få praktisk erfarenhet av att arbeta med operativa klimatdataposter som används i internationell forskning och klimatövervakning.
• Stärka dina färdigheter inom vetenskaplig dataanalys och programmering.
• Få insikt i tillämpad forskning vid en nationell meteorologisk institution.
• Arbeta i en samarbetsinriktad, internationell och tvärvetenskaplig miljö.
• Bidra till forskning relevant för klimatvariabilitet och molnprocesser.
Vi söker dig som är:
• Kandidatstudent (3:e-4:e året) i meteorologi, fysik, matematik, teknisk fysik eller liknande.
• Har starka programmeringskunskaper i Python.
• Erfarenhet av att arbeta i Linux/Unix-miljöer.
• Du kommunicerar effektivt på engelska eller svenska.
• Intresse för atmosfärsvetenskap, fjärranalys eller klimatforskning.
Detta sommarjobb är perfekt för dig som student som överväger en masteruppsats eller framtida forskning inom atmosfärsvetenskap, klimatfysik eller satellitdataanalys. Vänligen skicka in din fullständiga ansökan (personligt brev, CV och ett referensbrev) senast den 30 mars 2026.
Varaktighet: Sex veckor mellan juni och augusti, 40 timmar/veckan
Placering: Norrköping
Fackliga representanter: För Saco-S Christian Asker and för ST Abhay Devasthale, båda nås antingen via telefon 011-495 8000 eller via mejl förnamn.efternamn@smhi.se
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning och kan innebära krav på svenskt medborgarskap.
Smhi Kontakt
HR-specialist
Vendela Johansson fornamn.efternamn@smhi.se 011-495 8000 Jobbnummer
9755781