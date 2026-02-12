Sommarjobba med housekeeping i Stockholm!
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
We are Strawberry. With over 245 hotels, 120 restaurants, 20 spas and more, we create thousands of experiences every day. With urban Comfort Hotel®, warm Quality HotelTM, stylish Clarion Hotel® and cosy Home Hotel and more than 40 unique independent hotels, our guests can pick and choose. Our team of 20,000 passionate individuals from more than 120 countries is what makes us grow! Strawberry is built on our core values: energy, courage and enthusiasm.
Sommarjobba med housekeeping!
En ansökan. Oändliga möjligheter. En upplevelse för livet.
Söker du ett sommarjobb där ditt arbete verkligen gör skillnad?
I denna annons söker vi personal till housekeeping på 3 av våra hotell i Stockholm. Inget CV eller personligt brev behövs. Vilja, inställning och när du kan jobba är det viktigaste för oss.
Innan du söker - en snabb koll
Om jobbet
Som del av housekeeping-teamet hjälper du till att skapa ett rent och välkomnande hotell för våra gäster. Ditt arbete är mycket viktigt. Ett rent rum är en stor del av en bra hotellupplevelse.
Vanliga uppgifter är:
• Städa och förbereda gästrum.
• Bädda sängar och byta lakan.
• Städa badrum och allmänna ytor.
• Fylla på handdukar och gästartiklar.
• Jobba med teamet för att hålla hög standard.
Detta är ett praktiskt jobb med tydliga rutiner och förväntningar.
Såhär går det till
Bra att veta
Anställningsform: Säsongsanställning
Period: Främst juni - augusti, datum kan variera
Tillgänglighet: Minst 5 veckor under perioden 25 juni - 16 augusti (veckorna behöver inte vara i följd)
Arbetstider: Skiftarbete. Passen ligger oftast mellan 6.00 och 17.00, men på vissa hotell kan de sträcka sig till 21.00
Åldersgräns: Du måste ha fyllt 18 år
Arbetsplats: Vi söker personal till Clarion Hotel Arlanda Airport Terminal, Clarion Hotel Stockholm och Quality Strawberry Arena.
Läs mer om hotellen här.
När du går vidare i processen, får du ange önskemål om område/stadsdel, så matchar vi dig med hotell utifrån det.
Vad vi erbjuder
• Ett stabilt sommarjobb i ett team som stöttar dig.
• Utbildning och tydliga instruktioner.
• En respektfull arbetsplats där allas arbete är viktigt.
• Personalrabatter på hotell, mat och upplevelser.
• En arbetsplats med massor av energi, mod och entusiasm.
Varför välja Strawberry?
Om du söker ett sommarjobb där ditt arbete verkligen gör skillnad, då är Strawberry platsen för dig! Hos oss är det Room for All som gäller. Vi tror på dig som är dig själv och vill växa. Därför är attityd, engagemang och samarbete lika viktigt som erfarenhet. Våra kärnvärden är Energi, Mod och Entusiasm. Ersättning
