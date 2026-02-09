Sommarjobba inom vård och omsorg Ullared och Ätran
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2026-02-09
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av omvårdnadsarbete i omsorgstagarens hem samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Vi arbetar i verksamhetssystemet Intraphone där planering, besöksregistrering och dokumentation utförs.
Arbetet innebär att du:
* Bistår individen med personlig omvårdnad och förflyttningar.
* Ger socialt stöd och olika serviceinsatser.
* Utför vissa delegerade hemsjukvårdsuppgifter, bland annat läkemedelshantering.
* Hanterar inkommande larm och gör bedömningar av åtgärdsbehov.
Som en del av vårt sommarteam blir du viktig i att skapa trygghet och ge stöd när det behövs som mest. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt där vi tar tillvara varje människas resurser, och där alla möts med respekt och värdighet.
Du får en god introduktion med bredvidgång samt stöd av kollegor, enhetschef och stödfunktioner.
Nu har du även möjlighet att anmäla intresse för helgtjänstgöring! Det innebär att du får ett schema där du i huvudsak arbetar helger. I gengäld får du högre lön (OB-ersättning) samt mer ledighet under veckorna. Perfekt för dig som vill kombinera arbete med studier, fritid eller andra åtaganden.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta med människor. Våra brukare har olika behov och önskar ett individuellt bemötande. Därför behöver du vara lyhörd och bra på att samarbeta.
Du behöver också:
* Kunna ta egna initiativ och prioritera när mycket händer samtidigt.
* Ha datorvana och kunna hantera de IT-system som används i arbetet.
* Ha B-körkort.
* Gärna ha utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg, men det är inget krav vi lägger stor vikt vid din vilja att lära och utvecklas.
* Kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, då vi enligt lag är skyldiga att dokumentera som är en viktig del av arbetet.
Du behöver vara 18 år eller äldre. Åldersgränsen är satt på grund av att det är särskilda regler enligt arbetsmiljölagen. Regler kring minderårigas arbetsmiljö regleras i AFS 2012:3.
Inför en eventuell anställning inom vård och omsorg behöver du lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Detta är en del av vår rutin för att säkerställa trygghet och säkerhet i verksamheten. Du kommer att få mer information om detta under rekryteringsprocessen.
Känner du igen dig? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305205 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsenheten bemanningtimvikarier@falkenberg.se Jobbnummer
9732879