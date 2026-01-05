Sommarjobba inom vård och omsorg i Lunds kommun
Lunds kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-01-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
"Att få känna sig delaktig i arbetslaget och kunna sätta guldkant på människors vardag"
"Att man lär sig nya saker och blir på något sätt mer självständig.
Men också att lära sig att ta hand om äldre är en viktig uppgift som jag tycker att alla borde kunna"
- citat från tidigare sommarvikarierPubliceringsdatum2026-01-05Om företaget
Vi erbjuder dig ett meningsfullt sommarjobb där du får stora möjligheter att göra skillnad för andra människor. Vi söker dig som är engagerad och nyfiken i arbetet och har en hög ansvarskänsla. Du ska vara lyhörd och intresserad av våra brukare och ha ett intresse av att hjälpa andra människor.
Hos oss kan du jobba inom äldreomsorgen eller inom LSS med personer med funktionsnedsättning.Dina arbetsuppgifter
I ditt dagliga arbete är du en del av våra brukares vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Våra brukare har olika behov av stöd i sin vardag.
Din arbetsdag kan bestå av att hjälpa till med:
- Omvårdnad
- Måltider
- Aktiviteter
- Personlig hygien
- Städning
- Tvätt
- Handling
Äldreomsorgen - boende för äldre och hemvård
På boende för äldre människor arbetar du bla. med omvårdnad och tillsyn i form av personlig hygien, matberedning, städning, tvätt och aktiviteter.
I hemvården tar du hand om människor i deras hem, där du bla. hjälper till med matlagning, påklädning, inköp och personlig hygien. Du arbetar självständigt och tar dig runt med hjälp av cykel eller i vissa fall bil.
Vi har även några platser på vård- och omsorgsjouren, värdinneservice och dagverksamhet för personer med kognitiv svikt. Vi ansvarar även för Hemvården yngre där brukarna är under 65 år.
LSS för personer med funktionsnedsättning
Här jobbar du med personer som har funktionsnedsättningar i alla åldrar. Du kan arbeta med vuxna på gruppbostad eller servicebostad och daglig verksamhet, eller med barn, unga och unga vuxna inom fritids- och korttidsverksamhet.
Här ger du stöd i brukarens vardag med tex. matlagning, städning och läkemedelshantering samt fritids- och kulturaktiviteter med mera. Du stöttar även i hygiensituationer och omvårdnad beroende på brukarens behov av stöd.
Arbetstider
- Arbetspass förekommer under morgon, dag, kväll och/eller natt.
- Du förväntas arbeta helg inom de flesta av våra verksamheter.
- Sommarperioden pågår mellan v. 22-35, men vi har behov av vikarier även innan och efter sommaren.
- Vi ser gärna att du kan arbeta minst 6 - 8 sammanhängande veckor under sommarperioden.Kvalifikationer
- Du är 18 år eller äldre.
- Det är bra om du har gått vård- och omsorgsprogrammet eller barn och fritid, men det är inget krav.
- Har du erfarenhet av att arbeta på ett äldreboende, inom hemtjänsten eller LSS är det ett plus.
- Du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
- Du behöver också ha god datorvana.
- Du har cykelvana och vill cykla, i vissa områden krävs även B-körkort
Under rekryteringsprocessen kommer vi ta referenser och innan erbjudande om sommarjobb vill vi se ett utdrag från belastningsregister. Se länk längre ner på sidan.
Vänta inte med att söka - vi intervjuar och anställer sommarvikarier löpande fram till sommaren.
Vi hoppas att du vill bli en av oss i sommar!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1199". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Cecilia Boll Segersteén, rekryteringskonsult cecilia.segersteen@lund.se Jobbnummer
9668538