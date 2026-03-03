Sommarjobba inom personlig assistans på Ale kommun - Börja redan idag!
Ale kommun / Undersköterskejobb / Ale
2026-03-03
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Bemanningsplaneringen förser verksamheterna inom socialförvaltningen med timvikarier.
Vikarierna arbetar inom hemtjänst, äldreboende och funktionsstöd i hela Ale kommun. Tillsammans med andra medarbetare skapar du goda förutsättningar för våra medborgare som är i behov av stöd.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett sommarjobb som verkligen gör skillnad? Just nu söker vi personliga assistenter som vill arbeta på sommarschema mellan vecka 25-34. Under sommarperioden har du schema med tjänstgöringsgrad på 50-100% och arbetar oftast varannan helg. Arbetstiderna är varierande och förekommer på dagtid, kvällstid, vaken natt eller sovande jour. Du kan även arbeta som timvikarie innan sommarperioden börjar!
I dina arbetsuppgifter som vikarie ingår det bland annat:
- Stödja brukaren i vardagen och skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet
- Utföra personlig omvårdnad
- Hjälpa till med praktiska sysslor i hemmet
- Följa med på aktiviteter
- Ge medicin enligt delegation från sjuksköterska
- Hantera annan typ av medicinering och hjälp efter instruktion
- Att kunna arbeta självständigt
Du får såklart även gedigen utbildning och introduktion som ger det bästa förutsättningarna för rollen!
Att arbeta som personlig assistent är både omväxlande och otroligt givande! Känner du att detta passar dig? Skicka in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande! Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och ansvarstagande som person. Du ska även ha god förmåga att skapa goda relationer och ha ett flexibelt förhållningssätt i arbetet!
För att kunna arbeta hos oss krävs det att;
- Du har fyllt 18 år.
- Du ska kunna kommunicera och dokumentera på god svenska.
- För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området är det krav på arbetstillstånd. Detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd.
Meriterande:
- Det meriterande om du har en godkänd eller pågående utbildning från omvårdnadsprogrammet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Det är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
- Det är meriterande att du kan arbeta hela sommaren på schema.
Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper!Övrig information
Hur ser rekryteringsprocessen ut?
När vi gått igenom ansökningarna gör vi ett urval där vi väljer ut vilka som får komma på gruppintervju. Vid kontakt mejlar vi från Varbi, så dubbelkolla din mejl och sök på Varbi för att inte missa de meddelanden vi skickar ut. Innan intervjun får du information samt tillgång till vår rekryteringsportal där du fyller i steg för steg. Senare under gruppintervjun får du mer information.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen sker följande;
- Rekryteringsportalen måste vara korrekt ifylld och inskickad
- Digital referenstagning (senaste chef och en kollega)
- Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
- Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
- Kandidaten ska göra språktest eller uppvisa godkända betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
Har du ytterligare funderingar kan du alltid ställa frågor under rekryteringsprocessens gång!
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/80". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Johanna Lämhed 0303-704068 Jobbnummer
9772857