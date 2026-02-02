Sommarjobba inom omsorgen i Varbergs kommun
2026-02-02
Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen gör skillnad? Hos oss på Varbergs kommun får du möta människor som behöver stöd och omsorg i vardagen, samtidigt som du lär dig mycket och blir en del av vår gemenskap. Att arbeta inom omsorg ger dig värdefull erfarenhet som kan komma till nytta i både framtida studier och arbetsliv, och kan även öppna upp möjligheter till fortsatt arbete inom vår organisation.
Vi söker semestervikarier till hemtjänst, LSS-verksamheter, särskilt boende och individ- och familjeverksamheter under sommaren 2026.

Arbetsuppgifter
Som sommarvikarie hos oss arbetar du nära människor i olika åldrar och med olika behov, både i hemmet, i boenden och inom våra stödverksamheter. Uppdraget handlar om att ge stöd i vardagen och du är alltid en del av ett team. Du får introduktion och handledning av erfarna kollegor och i takt med att du blir trygg i rollen får du möjlighet att ta mer självständiga uppgifter.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
* Gå på en promenad, ordna en fika, spela spel eller en enkel morgongympa.
* Socialt stöd: Lyssna, prata och stötta
* Personlig omvårdnad: Stötta vid hygien, kläder och förflyttning
* Dokumentera i digitala system
Vi erbjuder arbete på dag, kväll, helg samt natt och sovande jour beroende på verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är minst 18 år
* Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* Vilja arbeta med människor och stötta dem i deras vardag
Vår sommarperiod är under juni-augusti med goda möjligheter att börja tidigare på timanställning och lära känna verksamheten.
Vi matchar dig med verksamhet utifrån dina intressen och din tillgänglighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Inför anställning kontrollerar vi belastningsregistret. Du behöver också visa giltig legitimation samt eventuella handlingar som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Varbergs kommun, Bemanningsavdelningen

Kontakt
Bemanningsavdelningen
bemanningsavdelningen@varberg.se
