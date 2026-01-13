Sommarjobba inom omsorgen i Oskarshamns kommun
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Nu söker vi semestervikarier till Sveriges viktigaste jobb - Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning.
Som semestervikarie inom ÄO och OF gör du skillnad för andra människor varje dag. Vårt uppdrag är att ge god service till våra seniorer genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Vi möter människor där de är.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Den ena dagen är inte den andra lik när du arbetar med människor. Arbetsuppgifterna kan handla om allt från vanligt förkommande uppgifter i ett hem (städa, tvätta, handla, laga mat) till personlig omvårdnad (hygien, av- och påklädning). Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara att följa med på diverse utevistelser och till olika serviceinstanser. Du kommer att vara en viktig del av våra brukares vardag.
Arbetstiden är schemalagd på dag och kvällstid, både vardagar och helger, det finns även möjlighet att enbart arbeta natt. Vi söker dig som kan arbeta på schema minst 4 veckor under perioden v.23-35. Det kommer finnas möjlighet att starta en timanställning tidigare under våren samt att det finns goda möjligheter till fortsatt anställning till hösten.
Äldreomsorgen är vår största verksamhet med ca 1000 anställda. Äldreomsorgen är utspridd i hela kommunen från centrala Oskarshamn till landsbygden, exempelvis Påskallavik, Kristdala och Figeholm.
Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har ca 300 anställda. Här ingår all omsorg för personer med olika funktionsnedsättningar. Särskilda boenden, boendestöd (personer med behov av stöd i eget boende), korttidsboende för barn och ungdomar, daglig verksamhet och personlig assistans är verksamheter som ingår i OF.Kvalifikationer
Vi söker många sommarvikarier och för en del tjänster krävs det vårdutbildning, men inte för alla tjänster som ska tillsättas. Du ska ha ett genuint engagemang och intresse av att arbeta med människor. I arbetsuppgifterna ingår viss dokumentation, telefonsamtal och många personliga kontakter och därför är det viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift. Ditt vikariat inleds med en god introduktion.
Det är meriterande om du har avslutad eller pågående utbildning inom:
* Vård- och omsorgsprogrammet
* Sjuksköterskeprogrammet
* Annan lämplig utbildning
I år kan även du som fyllt 17 år söka tjänsterna, med målsmans medgivande. Har du erfarenhet av liknande arbete ser vi det som meriterande.
Vi söker dig som vill och kan göra skillnad i vardagen för andra människor, som är glad och positiv även i krävande stunder.
Arbetet kräver att du kan arbeta dag/kväll/natt samt varannan helg.
Det vi söker vikarier till är:
* Hemtjänst, krav: körkort
* Särskilt boende för äldre
* Gruppboende (OF)
Känner du att detta är ett arbete för dig, skicka din ansökan till oss.
ÖVRIGT
Eftersom vi har löpande rekrytering så vill vi gärna ha in din ansökan så snart som möjligt.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret. Du kan ansöka om det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Du kan utan kostnad begära utdrag från polismyndigheten.
Utdragen du kan välja mellan är antingen "Kontroll av egna uppgifter" eller "Utdrag för arbete på HVB-hem".
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
Språktester kan förekomma som en del av rekryteringsprocessen. Lär mer om språktester här: https://www.oskarshamn.se/rekryteringsprocessen
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
