Sommarjobba inom LSS-boende med teckenspråk, Lund
2026-01-05
"Att få känna sig delaktig i arbetslaget och kunna sätta guldkant på människors vardag"
"Att man lär sig nya saker och blir på något sätt mer självständig.
Men också att lära sig att ta hand om äldre är en viktig uppgift som jag tycker att alla borde kunna"
- citat från tidigare sommarvikarier
Vi söker nu sommarvikarier till våra grupp- och servicebostäder där brukarna är döva och använder teckenspråk. För att arbeta på boendena behöver du kunna kommunicera med teckenspråk. Uppfyller du inte detta krav är du välkommen att söka i vår andra annons: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/lediga-jobb/ledigt-jobb?jobbid=770570
Vi erbjuder dig ett meningsfullt sommarjobb där du får stora möjligheter att göra skillnad för andra människor. Vi söker dig som är engagerad och nyfiken i arbetet och har en hög ansvarskänsla. Du ska vara lyhörd och intresserad av våra brukare och ha ett intresse av att hjälpa andra människor.Dina arbetsuppgifter
I ditt dagliga arbete är du en del av brukarnas vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Våra brukare har olika behov av stöd i sin vardag.
Din arbetsdag kan bestå av att hjälpa till med:
- Omvårdnad
- Måltider
- Aktiviteter
- Personlig hygien
- Städning
- Tvätt
- Handling
Arbetstider
- Arbetspass förekommer under morgon, dag, kväll och/eller natt.
- Du förväntas arbeta helg inom de flesta av våra verksamheter.
- Sommarperioden pågår mellan v. 23-35, men vi har behov av vikarier även innan och efter sommaren.
- Vi ser gärna att du kan arbeta minst 6 - 8 sammanhängande veckor under sommarperioden. Kvalifikationer
- Du är 18 år eller äldre.
- Det är bra om du har gått vård- och omsorgsprogrammet eller barn och fritid, men det är inget krav.
- Har du erfarenhet av att arbeta inom LSS är det ett plus.
- Teckenspråkskunskaper är ett krav.
- Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket.
- Du behöver också ha god datorvana.
- Du har cykelvana och vill cykla, i vissa områden krävs även B-körkort
Under rekryteringsprocessen kommer vi ta referenser och innan erbjudande om sommarjobb vill vi se ett utdrag från belastningsregistret. Se länk längre ner på sidan.
Vänta inte med att söka - vi intervjuar och anställer sommarvikarier löpande fram till sommaren.
Vi hoppas att du vill bli en av oss i sommar!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1200". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Ann-Christine Persson, rekryteringskonsult annchristin.persson2@lund.se Jobbnummer
9668537